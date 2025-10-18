Advertisement
trendingNow12967487
Hindi Newsक्रिकेट

तुम हमारे खिलाड़ियों को मारोगे और हम देखते रहेंगे... राशिद खान ने PCB को जड़ा थप्पड़! उठाया बड़ा कदम

पाकिस्तान ने कायराना हवाई हमले में अफगानिस्तान के तीन क्लब लेवल क्रिकेटर्स को मौत की नींद सुला दिया. इसकी दुनियाभर में निंदा हो रही है. ICC और BCCI ने भी इसकी कड़ी निंदा की है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस दुखद घड़ी में वह अफगानिस्तान बोर्ड के साथ खड़ा है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तुम हमारे खिलाड़ियों को मारोगे और हम देखते रहेंगे... राशिद खान ने PCB को जड़ा थप्पड़! उठाया बड़ा कदम

पाकिस्तान ने कायराना हवाई हमले में अफगानिस्तान के तीन क्लब लेवल क्रिकेटर्स को मौत की नींद सुला दिया. इसकी दुनियाभर में निंदा हो रही है. ICC और BCCI ने भी इसकी कड़ी निंदा की है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस दुखद घड़ी में वह अफगानिस्तान बोर्ड के साथ खड़ा है. इन क्रिकेटर्स की मौत के बाद अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है. इस बीच अफगानिस्तान के स्टार राशिद खान ने बड़ा कदम उठाया है.

तीन अफगान क्रिकेटर्स की मौत

दरअसल, दोनों देशों के बीच जारी सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की, जिसमें तीन अफगान खिलाड़ियों की मौत हो गई. पाकिस्तानी हमले में जान गंवाने वाले तीनों खिलाड़ी क्लब लेवल के क्रिकेटर थे, जो मैच खत्म होने के बाद अरगुन जिले में लौट रहे थे. इसी बीच बमबारी में उन्हें निशाना बनाया गया. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आगामी ट्राई सीरीज में हिस्सा न लेने का फैसला लिया है. अफगानिस्तान को अगले महीने पाकिस्तान में यह सीरीज खेलनी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

राशिद खान आहत

इन क्रिकेटर्स की मौत से अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान भी आहत हुए. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है. यह एक ऐसी त्रासदी है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे.'

'देश के साथ खड़ा हूं'

राशिद ने आगे लिखा, 'नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है. ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इन अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं. मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं, हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए.'

उठाया ये बड़ा कदम

इस बीच राशिद खान ने एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के आगामी सीजन से बाहर हो सकते हैं. अफगानिस्तान के इस वर्ल्ड क्लास स्पिनर ने अपने सोशल मीडिया बायो से लाहौर कलंदर्स का नाम हटा दिया है. हालांकि, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन राशिद का अपने बायो से लाहौर कलंदर्स का नाम हटाना कहीं न कहीं पाकिस्तान सुपर लीग का बॉयकॉट करने के संकेत दे रहा है. बता दें कि राशिद लाहौर कलंदर्स टीम का हिस्सा हैं.

fallback

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Rashid KhanAfghanistan cricket

Trending news

समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
Kochi
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
BSF
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
Brahmos Missile
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
jammu kashmir news
उमर ने फिर दोहराई राज्य के दर्जे की मांग, पहलगाम हमले से जोड़ने को बताया 'अन्याय'
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
yusuf pathan
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
bengaluru news
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
Rajdhani Express
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान