अफगानी स्पिनर राशिद खान ने IPL में रचा इतिहास, सुनील नरेन का तोड़ दिया प्रचंड रिकॉर्ड

IPL 2026: अफगानिस्तान और गुजरात टाइटंस (GT) के स्टार स्पिनर राशिद खान ने IPL में इतिहास रच दिया है. राशिद खान ने शनिवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में तहलका मचाकर रख दिया. राशिद खान ने इस मैच के दौरान 4 ओवर की गेंदबाजी में 33 रन देकर 4 विकेट चटकाए. राशिद खान ने 8.20 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की थी. राशिद खान ने इस दौरान ध्रुव जुरेल (24 रन), डोनोवन फेरेरा (4 रन), शुभम दुबे (15 रन) और रवींद्र जडेजा (38 रन) को आउट किया था.

अफगानी स्पिनर राशिद खान ने IPL में रचा इतिहास

अफगानिस्तान और गुजरात टाइटंस (GT) के स्पिनर राशिद खान ने IPL के इतिहास में विदेशी स्पिनर के तौर पर सबसे ज्यादा बार 3 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड बना दिया है. राशिद खान ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. राशिद खान ने IPL के इतिहास में 18 बार 3 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड बना दिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन की बात करें तो उन्होंने IPL के इतिहास में 17 बार 3 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड बनाया है.

IPL में सबसे ज्यादा 3 विकेट हॉल लेने वाले स्पिन गेंदबाज

23 - युजवेंद्र चहल

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18 - राशिद खान*

17 - सुनील नरेन

17 - अमित मिश्रा

17 - रवींद्र जडेजा

सुनील नरेन का तोड़ दिया प्रचंड रिकॉर्ड

राशिद खान ने शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ अपना 18वां IPL 'थ्री-फर' (तीन विकेट हॉल) लिया. इसके साथ ही वह सभी स्पिनरों में सुनील नरेन, अमित मिश्रा और रवींद्र जडेजा से आगे निकल गए और अब वह सिर्फ युजवेंद्र चहल से पीछे हैं, जिन्होंने 23 बार तीन विकेट हॉल लिए हैं. कुल मिलाकर, राशिद खान से ज्यादा बार तीन विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज सिर्फ जसप्रीत बुमराह (25 बार), भुवनेश्वर कुमार (21 बार) और लसिथ मलिंगा (19 बार) हैं.

राशिद खान ने मैच के बाद क्या कहा?

राशिद खान को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. मैच के बाद राशिद खान ने कहा, 'मैं अपने प्रदर्शन से काफी खुश हूं. मैंने जब पहली गेंद फेंकी थी, उसी समय मुझे लगा कि यहां मेरे लिए कुछ है. मैं गेंद की गति और उसे सही लेंथ पर फेंकने की लगातार कोशिश कर रहा था. इससे मुझे सफलता मिली. स्टंप से बाहर जाने पर बल्लेबाज के लिए बाउंड्री लगाना आसान हो जाता है.' राशिद खान ने गुजरात टाइटंस (GT) में अपने साथी स्पिनर साई किशोर की तारीफ करते हुए कहा कि वह अपनी स्किल पर काफी मेहनत कर रहा है. मैं उसे भविष्य में गेंदबाजी करते हुए देखने के लिए उत्साहित हूं. राशिद ने आगे कहा, 'पिछले 2 सीजन मेरे लिए अच्छे नहीं रहे थे. इस साल मैं सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहा हूं और अपने खेल का आनंद ले रहा हूं. मेरी कोशिश निरंतरता बनाए रखने की है. सर्जरी के बाद मेरी फिटनेस और गेंदबाजी बेहतर हुई है.'