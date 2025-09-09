2 घंटे सफर, प्रैक्टिस और फिर मैच... राशिद खान Asia Cup में कचोट रही ये बात, डंके की चोट पर उठाए सवाल
2 घंटे सफर, प्रैक्टिस और फिर मैच... राशिद खान Asia Cup में कचोट रही ये बात, डंके की चोट पर उठाए सवाल

Sep 09, 2025, 08:54 PM IST
Asia Cup
Asia Cup

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है. पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला गया. अफागनिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान को एशिया कप 2025 की व्यवस्था कचोट गई. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पहले मुकाबले से पहले ही इसपर सवाल खड़े कर दिए हैं. एशिया कप की मेजबानी भारत के हाथों में थी, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते इसे दुबई में आयोजित किया जा रहा है. दुबई की व्यवस्था से राशिद नाखुश नजर आए. 

अफगान टीम को करना होगा सफर

अफगानिस्तान की टीम एशिया कप में दुबई में रहेगी जबकि टीम के मुकाबले अबु धाबी में होंगे. जिसके चलते टीम को मैच डे पर 2 घंटे का सफर करना होगा. राशिद खान को ये सफर कचोट गया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने साफतौर पर कह दिया कि इस मुद्दे पर उन्होंने बाकी कप्तानों से भी चर्चा की है. राशिद एंड कंपनी एशिया कप का उद्घाटन मैच हांगकांग से खेल रही है. 

क्या बोले राशिद खान? 

राशिद खान ने मैच से पहले कहा, 'अबू धाबी में एक मैच खेलना और दुबई में रहना. आपके तीनों मैच अबू धाबी में हैं, लेकिन आपको दुबई में रहना है. एक पेशेवर क्रिकेटर होने के नाते, आपको इन सभी बातों को स्वीकार करना होगा. मुझे नहीं लगता यह आदर्श है, इस बारे में हम दूसरे कप्तानों से भी चर्चा कर रहे थे. आपको अच्छी तरह से तैयार रहना होगा और मानसिक रूप से मजबूत होना होगा.'

अफगानिस्तान को मिली हार

अफगानिस्तान की टीम एशिया कप के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आई है. इस टीम ने ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को शानदार अंदाज में टक्कर दी. लेकिन राशिद एंड कंपनी ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले में लड़खड़ा गई. पाकिस्तान के हाथों अफगान टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा. अब देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान एशिया कप में कैसा प्रदर्शन करती नजर आती है. अफगानिस्तान के बाकी दो मुकाबले 16 और 18 सितंबर को बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ होंगे. 

