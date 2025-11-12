Advertisement
पहली बार बिना हिजाब की दिखीं राशिद खान की पत्नी तो क्यों मची खलबली? स्टार क्रिकेटर ने खुद बताई VIRAL तस्वीर की सच्चाई

Rashid Khan Wife: राशिद खान की ये तस्वीर नीदरलैंड की है, जहां वो एक चैरिटी इवेंट में पहुंचे थे. स्टार लेग स्पिनर के साथ एक खूबसूरत महिला भी थीं, जिसे फैंस उनकी दूसरी बेगम बताने लगे.

Nov 12, 2025, 10:08 AM IST
बिना हिजाब की दिखीं राशिद खान की पत्नी तो क्यों मची खलबली?

Rashid Khan Wife: अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. हाल ही में वो एक समारोह में किसी महिला के साथ दिखे थे, जिसके बाद फैंस ये दावा करने लगे कि राशिद ने दूसरी निकाह कर ली है. देखते ही देखते 'मिस्ट्री गर्ल' के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. बवाल इतना बढ़ गया कि राशिद खान को खुद इस वायरल तस्वीर की सच्चाई दुनिया को बतानी पड़ी. उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए पूरी सच्चाई बताई. 

राशिद खान की ये तस्वीर नीदरलैंड की है, जहां वो एक चैरिटी इवेंट में पहुंचे थे. स्टार लेग स्पिनर के साथ एक खूबसूरत महिला भी थीं, जिसे फैंस उनकी दूसरी बेगम बताने लगे. बात आगे बढ़ने के बाद राशिद ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और इस महिला के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश किया. 

पहली बार बिना हिजाब की दिखीं राशिद की पत्नी 

राशिद खान जिस महिला के साथ चैरिटी इवेंट में दिखे वो कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी है. पहली बार स्टार क्रिकेटर की पत्नी बिना हिजाब पहने दिखीं और यही वजह है कि फैंस उन्हें पहचान नहीं सके. खूबसूरत महिला को देखकर सब ये अंदाजा लगाने लगे कि ये अफान स्पिनर की दूसरी बीवी हैं. हालांकि, राशिद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. 

राशिद खान ने बताया सच 

महिला के साथ वायरल तस्वीर और दूसरी शादी की अफवाहों को विराम लगाते हुए राशिद खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''2 अगस्त 2025 को, मैंने अपने जीवन का एक नया और सार्थक अध्याय शुरू किया। मेरा निकाह हुआ और मैंने एक ऐसी महिला से शादी की जो उस प्यार, शांति और साझेदारी का प्रतीक है, जिसकी मुझे हमेशा से उम्मीद थी।

मैं हाल ही में अपनी पत्नी को एक चैरिटी कार्यक्रम में ले गया था और इतनी छोटी सी बात पर भी अनुमान लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सच तो यह है कि वह मेरी पत्नी है और हम साथ हैं, हमारे बीच कुछ भी छुपाने को नहीं है। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने दया, समर्थन और समझदारी दिखाई।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राशिद खान ने पोस्ट शेयर कर साफ कर दिया कि 2 अगस्त, 2025 को उन्होंने शादी की थी. दिलचस्प बात ये है कि इसी तारीख को राशिद के साथ उनके तीन भाइयों ने भी निकाह किया था. 

ये भी पढ़ें: IPL Trade News: रवींद्र जडेजा के साथ सैम करन पर क्यों अड़ा राजस्थान रॉयल्स, पूरी हो पाएगी इस धाकड़ ऑलराउंडर की कमी?

 

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

Rashid Khan

Trending news

