'बंद करो टी20 वर्ल्ड कप...' पहले बेइज्जत होकर बाहर हुआ बांग्लादेश, अब खुलेआम सपोर्ट में उतरे पाकिस्तानी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने (ICC) टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने का फैसला किया है. यह फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा भारत से T20 वर्ल्ड कप मैचों को शिफ्ट करने की उनकी रिक्वेस्ट को खारिज करने के बाद आया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 23, 2026, 07:57 AM IST
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने (ICC) टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने का फैसला किया है. यह फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा भारत से T20 वर्ल्ड कप मैचों को शिफ्ट करने की उनकी रिक्वेस्ट को खारिज करने के बाद आया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, या तो भारत जाने के लिए सहमत हों या रिप्लेसमेंट का जोखिम उठाएं, क्योंकि ICC ने कहा कि वहां उनके खिलाड़ियों, अधिकारियों या फैंस की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.

खुलेआम सपोर्ट में उतरे पाकिस्तानी

अब बांग्लादेश के सपोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स उतरे हैं. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से कड़ा रुख अपनाने और आने वाले मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करने की अपील की है. राशिद लतीफ ने PCB से कहा है कि वह बांग्लादेश का साथ दे. पाकिस्तानी मीडिया में हाल की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि PCB ने पहले ही बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाई है, और बोर्ड के नेतृत्व ने स्थिति साफ होने तक नेशनल टीम की वर्ल्ड कप की तैयारियों को भी रोक दिया है.

राशिद लतीफ ने उगला जहर

राशिद लतीफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'अगर पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होता है, तो आपका 50 परसेंट टी20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा. यह मौजूदा क्रिकेट सिस्टम को चुनौती देने का एक शानदार मौका है. पाकिस्तान को कहना चाहिए कि वे बांग्लादेश के साथ हैं और T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर देना चाहिए. यह स्टैंड लेने का समय है. इसके लिए हिम्मत चाहिए.' राशिद लतीफ ने ICC के इस मामले को संभालने के तरीके पर भी निशाना साधा और बांग्लादेश की मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट पर विचार न करने पर सवाल उठाया.

पहले भी ऐसे एडजस्टमेंट किए गए

राशिद लतीफ ने बताया कि पहले भी ऐसे एडजस्टमेंट किए गए थे जब भारत और पाकिस्तान ने ग्लोबल इवेंट्स के लिए एक-दूसरे के देश का दौरा करने से मना कर दिया था. राशिद लतीफ ने कहा, 'यह कोई अच्छा फैसला नहीं लगता. आज ICC कह रहा है कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं है. दुनिया की कोई भी एजेंसी यह नहीं कह सकती कि कोई खतरा नहीं है, ICC ऐसा कैसे कह सकता है? सबसे सुरक्षित जगहों पर भी कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकता. उम्मीद है, किसी भी टीम के साथ कुछ बुरा नहीं होगा.' राशिद लतीफ ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के पास काफी ताकत है और उसे इसका इस्तेमाल पक्के इरादे से करना चाहिए.

ट्रम्प कार्ड अभी भी पाकिस्तान के पास

राशिद लतीफ ने कहा, 'ट्रम्प कार्ड अभी भी पाकिस्तान के पास है. बांग्लादेश का रुख सही है. पाकिस्तान को इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा. अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है, तो यह वर्ल्ड कप रोकने जैसा होगा. पाकिस्तान ही कुंजी है. हां, भविष्य में पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है. अगर पाकिस्तान ICC इवेंट्स में खेलने से मना करता है, तो उस पर बैन लग सकते हैं, लेकिन सिर्फ बातों का कोई फायदा नहीं है – अब यह दिखाने का समय है कि आप किसका समर्थन करते हैं.' T20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होना है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

T20 World Cup 2026

