टीम इंडिया ने हाथ न मिलाकर की बेइज्जती तो बौखला गया पाकिस्तान, अब दुनिया के सामने रोना रोया
क्रिकेट

टीम इंडिया ने हाथ न मिलाकर की बेइज्जती तो बौखला गया पाकिस्तान, अब दुनिया के सामने रोना रोया

Asia Cup 2025: भारत के खिलाफ 7 विकेट से बुरी तरह मैच हारने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी लाइन लगाकर टीम इंडिया से हाथ मिलाने के लिए खड़े थे, लेकिन उनकी गजब बेइज्जती हो गई. टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए पाकिस्तान के क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 15, 2025, 08:35 AM IST
टीम इंडिया ने हाथ न मिलाकर की बेइज्जती तो बौखला गया पाकिस्तान, अब दुनिया के सामने रोना रोया

Asia Cup 2025: भारत के खिलाफ 7 विकेट से बुरी तरह मैच हारने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी लाइन लगाकर टीम इंडिया से हाथ मिलाने के लिए खड़े थे, लेकिन उनकी गजब बेइज्जती हो गई. टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए पाकिस्तान के क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया. टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाकर बेइज्जती की तो इस बात से पाकिस्तान बौखला गया है. पाकिस्तान अब दुनिया के सामने इस बात का रोना रो रहा है.

पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा रोना

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने भारतीय क्रिकेट टीम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और एशिया कप 2025 के मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने पर उसकी आलोचना की है. राशिद लतीफ ने कहा कि भारत का हाथ न मिलाना एक ऐसा 'धब्बा' है, जिसे उन्हें जिंदगी भर ढोना पड़ेगा. राशिद लतीफ ने कहा, 'युद्ध पहले भी हुए हैं, लेकिन हमने हमेशा हाथ मिलाया है. ये चीजें जिंदगी भर एक धब्बा रहेंगी.'

'भारत को युद्ध लड़ना चाहिए था'

राशिद लतीफ ने कहा, 'युद्ध या पहलगाम हमले को लेकर आपकी आशंकाएं जायज हैं, लेकिन जब आप मैदान पर उतरें, तो खेल को सही तरीके से खेलें. अगर पहलगाम हमले में पाकिस्तान शामिल है, तो जिम्मेदार लोगों को पकड़ें. जंग ही कर लेते, वो भी नहीं कि पूरी तरह से. भारत को युद्ध लड़ना चाहिए था, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था.' राशिद लतीफ ने भारत पर राजनीति की आड़ में छिपने का आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

राशिद लतीफ ने लगाया गंभीर आरोप

राशिद लतीफ ने कहा, 'अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, बहुत सी चीजें राजनीतिक रूप से की जा रही हैं. मैदान पर जो हुआ वह सही नहीं था.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह पसंद नहीं आया और भारतीय टीम ने गलत इम्प्रेशन छोड़ा है.' बता दें कि भारत ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में रविवार को दुबई में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में मात दी है. भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हराया है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के Group-A में भारत 4 अंक लेकर +4.793 के नेट रनरेट के साथ टॉप पर बना हुआ है. टीम इंडिया अब SUPER-4 स्टेज के लिए क्वालीफाई करने के बेहद करीब है.

