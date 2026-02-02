Advertisement
trendingNow13094800
Hindi Newsक्रिकेटबहुत सारा पैसा दांव पर लगा..., भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच से हटा पाकिस्तान, PAK क्रिकेटर के रिएक्शन से मचा तूफान

'बहुत सारा पैसा दांव पर लगा...', भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच से हटा पाकिस्तान, PAK क्रिकेटर के रिएक्शन से मचा तूफान

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार किया है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का मानना ​​है कि पाकिस्तान का यह कड़ा रुख अब बातचीत के एक नए दौर को शुरू कर सकता है. राशिद लतीफ का मानना है कि बैन की आशंका कुछ समय से बनी हुई थी और अंततः व्यावसायिक हित सभी हितधारकों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 02, 2026, 06:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बहुत सारा पैसा दांव पर लगा...', भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच से हटा पाकिस्तान, PAK क्रिकेटर के रिएक्शन से मचा तूफान

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार किया है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ का मानना ​​है कि पाकिस्तान का यह कड़ा रुख अब बातचीत के एक नए दौर को शुरू कर सकता है. राशिद लतीफ का मानना है कि बैन की आशंका कुछ समय से बनी हुई थी और अंततः व्यावसायिक हित सभी हितधारकों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं.

'बहुत सारा पैसा दांव पर लगा...'

पूर्व पाकिस्तान कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, 'पाकिस्तान ने आखिरकार दृढ़ता दिखाई है, उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है और वे इस बात से अवगत होंगे. हम पिछले हफ्ते से ही चर्चा कर रहे थे कि ऐसा नतीजा संभव है. अब बातचीत शुरू हो सकती है, खासकर ब्रॉडकास्टर्स के शामिल होने के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा दांव पर लगा है.' पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए सशर्त मंजूरी दी है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी टीम भारत के विरुद्ध आगामी विश्व कप मैच नहीं खेलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच से हटा पाकिस्तान

तय कार्यक्रम के अनुसार, यह मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है. पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी बयान में इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया गया. माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का फैसला लिया है, जिन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत से बाहर अपने मैचों को स्थानांतरित करने की मांग के कारण पुरुष टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया था.

PAK क्रिकेटर के रिएक्शन से मचा तूफान

बांग्लादेश के स्थान पर ग्रुप-सी में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है. पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर कहा गया, 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मंजूरी देती है. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के विरुद्ध निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी.' इस हफ्ते की शुरुआत में, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, और तभी उन्होंने घोषणा की थी कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला 30 जनवरी या 2 फरवरी को लिया जाएगा. हालांकि, अंतिम फैसला एक दिन पहले ही सुना दिया गया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Rashid Latif

Trending news

BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
Pakistan
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
Himanta Biswa Sarma
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
West Bengal news
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
crime news
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
Maharashtra
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
Jammu Kashmir
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस
9000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ, IAF ने किसे बचाने के लिए चलाया खतरनाक मिशन?
IAF
9000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ, IAF ने किसे बचाने के लिए चलाया खतरनाक मिशन?
खूंखार होंगे भारत के आसमान के शिकारी, बजट में फाइटर जेट्स के लिए मिले 63,733 करोड़
IAF
खूंखार होंगे भारत के आसमान के शिकारी, बजट में फाइटर जेट्स के लिए मिले 63,733 करोड़
बजट में चुनावी राज्यों को नहीं मिला स्पेशल लॉलीपॉप, फिर भी सेट हो गया गोल?
Union budget
बजट में चुनावी राज्यों को नहीं मिला स्पेशल लॉलीपॉप, फिर भी सेट हो गया गोल?