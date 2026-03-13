Advertisement
trendingNow13138970
Hindi Newsक्रिकेटभारत के पास ट्रॉफी जीतने वाला DNA, हमारे DNA में हारना, PAK के पूर्व कप्तान ने अपनी ही टीम के लिए मजे

'भारत के पास ट्रॉफी जीतने वाला DNA, हमारे DNA में हारना', PAK के पूर्व कप्तान ने अपनी ही टीम के लिए मजे

Rashid Latif: आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मानसिकता को लेकर पूर्व कप्तान राशिद लतीफ एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि आखिर कैसे बड़े इवेंट्स में भारत और पाकिस्तान की अलग-अलग सोच रखती हैं. 

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (X-@cricbuzz)
फोटो क्रेडिट (X-@cricbuzz)

Rashid Latif: हाल में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की टीम सुपर 8 से बाहर हो गई थी, जिसके बाद टीम को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी. पहले तो फैंस का गुस्सा फूटा और अब पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने ही अपनी टीम का मजाक उड़ाया है. उन्होंने पाकिस्तान के DNA पर सवाल खड़े कर दिए और हार की वजह DNA को बता दिया. उनके बयान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिसमें वो साफ-साफ कह रहे हैं कि 'भारत के DNA में ट्रॉफियां जीतना शामिल है, जबकि पाकिस्तान के DNA में टूर्नामेंट से बाहर हो जाना शामिल है.'

टी20 विश्व कप 2026 में चैंपियन बनी टीम इंडिया की उन्होंने तारीफ भी की. लतीफ ने माना कि टीम इंडिया ने खेल का तरीका ही बदल दिया है. उन्होंने बताया कि टीम इंडिया टॉस हारने के बाद भी बोर्ड पर 250 रन लगा देती है, ताकि कोई टीम आपको पकड़ ही ना सके.

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट मानसिकता को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि भारत के DNA में ट्रॉफी जीतना है, जबकि पाकिस्तान के DNA में हारना शामिल हो गया है. वह इस बयान से यह कहना चाहते हैं कि भारत में क्रिकेट का ढांचा बहुत मजबूत है. पाकिस्तान के मुकाबले भारत में खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत कैसे जीत रहा लगातार ट्रॉफियां?

लतीफ ने माना कि भारत लगातार बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल में पहुंचता है. इससे खिलाड़ियों के अंदर जीतने की आदत बन जाती है. निरंतरता और स्थिरता टीम इंडिया की सफलता का बड़ा कारण है. इसके उलट पाकिस्तान क्रिकेट में बार-बार बदलाव और अस्थिरता ने कई समस्याएं पैदा कर दी हैं. लतीफ के मुताबिक जब किसी टीम के ड्रेसिंग रूम में जीतने की संस्कृति बन जाती है तो वह टीम लगातार ट्रॉफियां जीतती है. यही कारण है कि भारतीय टीम पिछले कुछ सालों में कई बड़े टूर्नामेंट जीतने में सफल रही है.

भारत ने 2 साल में तीन आईसीसी ट्रॉफी जीतीं

टीम इंडिया ने पिछले 2 सालों में ICC की तीन बड़ी ट्रॉफी जीती हैं. पहली ट्रॉफी 2024 का टी20 विश्व कप था, जिसे रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने अपने नाम किया था. फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी भारत ने जीता. इसके बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 विश्व कप 2026 पर कब्जा जमाया. इस तरह टीम ने ट्रॉफियों की हैट्रिक लगाई. 2025 में भारत ने पाकिस्तान को मात देकर एशिया कप का फाइनल भी अपने नाम किया था.

पाकिस्तान के हाल हैं बेहाल

पाकिस्तान की टीम ICC टूर्नामेंट्स में पिछले कुछ सालों से फ्लॉप रही है. उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. आखिरी दफा पाक टीम 2022 के टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था. इसके बाद 2023 का वनडे विश्व कप, 2024 का टी20 विश्व कप और अब 2026 के टी20 विश्व कप में उसकी हालत खराब रही. इस बार तो टीम सुपर 8 से आगे नहीं बढ़ सकी.

कौन हैं राशिद लतीफ?

राशिद लतीफ पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बैटर हैं, जो कप्तानी भी कर चुके हैं. उन्होंने अपने करियर में पाकिस्तान टीम के लिए 37 टेस्ट में 1 शतक और 7 फिफ्टी के दम पर कुल 1381 रन बनाए थे. वनडे के 166 मैचों में 3 फिफ्टी के दम पर 1709 रन किए. वह 1992 से 2003 तक पाकिस्तान टीम के लिए खेले.

ये भी पढ़ें: सेल्समैन से 'करोड़पति' क्रिकेटर बना पाकिस्तान का ये मिस्ट्री स्पिनर, खरीदने के लिए भिड़ गईं ये 2 टीमें, जानिए किसने मारी बाजी?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Rashid Latif

Trending news

Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!