'भारत के पास ट्रॉफी जीतने वाला DNA, हमारे DNA में हारना', PAK के पूर्व कप्तान ने अपनी ही टीम के लिए मजे

Rashid Latif: हाल में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की टीम सुपर 8 से बाहर हो गई थी, जिसके बाद टीम को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी. पहले तो फैंस का गुस्सा फूटा और अब पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने ही अपनी टीम का मजाक उड़ाया है. उन्होंने पाकिस्तान के DNA पर सवाल खड़े कर दिए और हार की वजह DNA को बता दिया. उनके बयान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिसमें वो साफ-साफ कह रहे हैं कि 'भारत के DNA में ट्रॉफियां जीतना शामिल है, जबकि पाकिस्तान के DNA में टूर्नामेंट से बाहर हो जाना शामिल है.'

टी20 विश्व कप 2026 में चैंपियन बनी टीम इंडिया की उन्होंने तारीफ भी की. लतीफ ने माना कि टीम इंडिया ने खेल का तरीका ही बदल दिया है. उन्होंने बताया कि टीम इंडिया टॉस हारने के बाद भी बोर्ड पर 250 रन लगा देती है, ताकि कोई टीम आपको पकड़ ही ना सके.

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट मानसिकता को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि भारत के DNA में ट्रॉफी जीतना है, जबकि पाकिस्तान के DNA में हारना शामिल हो गया है. वह इस बयान से यह कहना चाहते हैं कि भारत में क्रिकेट का ढांचा बहुत मजबूत है. पाकिस्तान के मुकाबले भारत में खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है.

भारत कैसे जीत रहा लगातार ट्रॉफियां?

लतीफ ने माना कि भारत लगातार बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल में पहुंचता है. इससे खिलाड़ियों के अंदर जीतने की आदत बन जाती है. निरंतरता और स्थिरता टीम इंडिया की सफलता का बड़ा कारण है. इसके उलट पाकिस्तान क्रिकेट में बार-बार बदलाव और अस्थिरता ने कई समस्याएं पैदा कर दी हैं. लतीफ के मुताबिक जब किसी टीम के ड्रेसिंग रूम में जीतने की संस्कृति बन जाती है तो वह टीम लगातार ट्रॉफियां जीतती है. यही कारण है कि भारतीय टीम पिछले कुछ सालों में कई बड़े टूर्नामेंट जीतने में सफल रही है.

भारत ने 2 साल में तीन आईसीसी ट्रॉफी जीतीं

टीम इंडिया ने पिछले 2 सालों में ICC की तीन बड़ी ट्रॉफी जीती हैं. पहली ट्रॉफी 2024 का टी20 विश्व कप था, जिसे रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने अपने नाम किया था. फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी भारत ने जीता. इसके बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 विश्व कप 2026 पर कब्जा जमाया. इस तरह टीम ने ट्रॉफियों की हैट्रिक लगाई. 2025 में भारत ने पाकिस्तान को मात देकर एशिया कप का फाइनल भी अपने नाम किया था.

पाकिस्तान के हाल हैं बेहाल

पाकिस्तान की टीम ICC टूर्नामेंट्स में पिछले कुछ सालों से फ्लॉप रही है. उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. आखिरी दफा पाक टीम 2022 के टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था. इसके बाद 2023 का वनडे विश्व कप, 2024 का टी20 विश्व कप और अब 2026 के टी20 विश्व कप में उसकी हालत खराब रही. इस बार तो टीम सुपर 8 से आगे नहीं बढ़ सकी.

कौन हैं राशिद लतीफ?

राशिद लतीफ पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बैटर हैं, जो कप्तानी भी कर चुके हैं. उन्होंने अपने करियर में पाकिस्तान टीम के लिए 37 टेस्ट में 1 शतक और 7 फिफ्टी के दम पर कुल 1381 रन बनाए थे. वनडे के 166 मैचों में 3 फिफ्टी के दम पर 1709 रन किए. वह 1992 से 2003 तक पाकिस्तान टीम के लिए खेले.

