भुवनेश्वर-हेजलवुड के साये में चमका J&K का ये तूफानी बॉलर, 19 विकेट लेकर मचाई तबाही, अब टीम इंडिया में मौका?

Rasikh Salam Dar IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है. आरसीबी की इस ऐतिहासिक खिताबी जीत में यूं तो रजत पाटीदार, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और क्रुणाल पंड्या जैसे बड़े सितारों की गूंज रही, लेकिन इस टीम की खिताबी जीत का एक ऐसा 'अनसंग हीरो' (गुमनाम नायक) भी रहा, जिसने चुपचाप अपनी कातिलाना गेंदबाजी से विरोधी टीमों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

हम बात कर रहे हैं जम्मू-कश्मीर के कुलगाम से आने वाले तूफानी तेज गेंदबाज रासिख सलाम डार (Rasikh Salam Dar) की, जिन्होंने भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की मौजूदगी के बावजूद आरसीबी के तीसरे सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज के रूप में अपनी जगह बनाई और टीम को तेज गेंदबाज यश दयाल की कमी रत्ती भर भी महसूस नहीं होने दी.

फाइनल में कमाल की बॉलिंग

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रासिख सलाम के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. गुजरात टाइटंस के खिलाफ खिताबी मुकाबले में जब गुजरात की टीम बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, तब रासिख ने अपने 4 ओवर के कोटे में महज 27 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और गुजरात की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी.

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रासिख सलाम ने सबसे पहले तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए निशांत सिंधु को पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके बाद आखिरी ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे राहुल तेवतिया को आउट किया. अंत में तेजी से रन बटोरने की कोशिश में जुटे राशिद खान का विकेट लेकर गुजरात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इस सीजन में आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने चटकाए हैं, लेकिन विकेट लेने के मामले में रासिख सलाम डार 19 विकेट के साथ टीम में दूसरे नंबर पर रहे. उन्होंने यह कारनामा महज 12 पारियों में कर दिखाया.

अनकैप्ड भारतीय गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग फिगर

क्वालिफायर-1 में भी इस युवा बॉलर ने कमाल की गेंदबाजी की थी. गुजरात के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर 2 विकेट (निशांत सिंधु और जेसन होल्डर) झटके थे. इससे पहले लीग मैच में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कहर बरपाते हुए 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे, जो आरसीबी की तरफ से किसी भी अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी का चौथा सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग फिगर है.

इरफान पठान ने खोजा था

रासिख का जन्म जम्मू-कश्मीर में हुआ है. उनका जन्म कुलगाम जिले के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां उनके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने जम्मू-कश्मीर के ट्रायल्स के दौरान रासिख की महज दो गेंदें देखकर उनकी प्रतिभा को पहचाना था. पठान की सिफारिश पर ही साल 2019 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 20 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा, जहां उन्हें लसिथ मलिंगा और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गजों के साथ वक्त बिताने का मौका मिला.

हालांकि, आईपीएल के तुरंत बाद रासिख के करियर पर ग्रहण लग गया. उम्र विवाद (Age Fraud) के चलते बीसीसीआई ने उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वह 2020 का अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने से चूक गए. बैन के बाद जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें मौका दिया, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर की चोट ने उन्हें फिर से खेल से दूर कर दिया.

पंत की सिफारिश और आरसीबी का 6 करोड़ का दांव

नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में चोट से उबरने के दौरान रासिख की मुलाकात ऋषभ पंत से हुई. पंत की सिफारिश पर आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा, जहां उन्होंने 9 विकेट लिए. इसके बाद साल 2025 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने उन पर 6 करोड़ रुपये का बड़ा दांव लगाया. हालांकि, 2025 के सीजन में उन्हें सिर्फ दो मैचों में खेलने का मौका मिला, लेकिन आरसीबी फ्रेंचाइजी ने इस खिलाड़ी पर अपना भरोसा बनाए रखा.

टीम इंडिया में मौका कब?

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले रासिख ने अपने टीममेट क्रुणाल पंड्या की सलाह पर घरेलू क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर का साथ छोड़कर बड़ौदा का रुख किया, जिसने उनके खेल की दिशा बदल दी. आईपीएल 2026 के मुश्किल मैचों में सलाम ने काबिले-तारीफ प्रदर्शन किया है. इस सीजन के 12 मैचों में 21.32 की औसत और 9.46 के इकॉनमी रेट से 19 शिकार किए हैं. 24 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बैक-टू-बैक 2 सीजन आरसीबी के लिए कमाल की गेंदबाजी करने वाले सलाम को टीम इंडिया में मौका कब मिलता है.

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