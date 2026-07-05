1 ओवर में लुटा दिए 29 रन, रवि बिश्नोई के करियर पर लगा सबसे बड़ा दाग, T20I में बना दिया बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड

मैनचेस्टर में शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 4 विकेट से हरा दिया. इस मैच में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई अकेले ही टीम इंडिया की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. रवि बिश्नोई ने इस मैच में 4 ओवर फेंके और 60 रन लुटा दिए. इस दौरान लेग स्पिनर रवि बिश्नोई का इकोनॉमी रेट 15 का रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I मैच में रवि बिश्नोई के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. रवि बिश्नोई मेंस T20I मैच में तीन नो-बॉल फेंकने वाले 'फुल मेंबर' देश के पहले स्पिनर बन गए हैं.
रवि बिश्नोई के लिए यह दिन भूलने लायक रहा और इंग्लैंड की चार विकेट से जीत और पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त में रवि बिश्नोई की खराब गेंदबाजी की बड़ी भूमिका रही. यह शर्मनाक रिकॉर्ड उस दिन बना, जिस दिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया. हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा रवि बिश्नोई का महंगा स्पेल सुर्खियों में आ गया. 191 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए भारत को शानदार शुरुआत मिली, जब अर्शदीप सिंह ने फिल साल्ट और जोस बटलर दोनों को जल्दी आउट कर दिया.
इसके बाद हैरी ब्रूक ने सिर्फ 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ 39 रन बनाकर पलटवार किया, लेकिन अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के कप्तान को आउट करके भारत को कुछ देर के लिए मुकाबले में वापस ला दिया. फिर जैकब बेथेल और टॉम बैंटन ने 67 रन की सधी हुई साझेदारी करके लक्ष्य का पीछा करना जारी रखा और ओल्ड ट्रैफर्ड की तेज पिच पर भारत के स्पिन अटैक को निशाना बनाया. जहां अक्षर पटेल ने कंट्रोल बनाए रखा, वहीं रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती संघर्ष करते दिखे, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जमने का मौका मिल गया.
मैच का टर्निंग पॉइंट 17वें ओवर में आया, जब इंग्लैंड जीत के करीब पहुंच रहा था, तब रवि बिश्नोई ने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया. उन्होंने अपनी पहली दो गेंदों पर ही ओवरस्टेप किया, जिससे इंग्लैंड को दो नो-बॉल मिलीं और फिर जैकब बेथेल ने इसका जबरदस्त फायदा उठाया. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 17वें ओवर में 3 लंबे छक्के जड़े. रवि बिश्नोई ने कुल 29 रन लुटा दिए, जिससे भारत की वापसी की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं. अपने स्पेल के आखिर तक, रवि बिश्नोई ने चार ओवर में 60 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया. यह उनके T20I करियर के सबसे महंगे स्पेल में से एक था.
इससे पहले भारत ने अभिषेक शर्मा (43), श्रेयस अय्यर (37), ईशान किशन (49) और तिलक वर्मा की शानदार बैटिंग की बदौलत 190/7 का स्कोर बनाया था. तिलक वर्मा ने सिर्फ 11 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाए, जिसमें जोफ्रा आर्चर के आखिरी ओवर में बने 17 रन भी शामिल थे. वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने डेब्यू पर अपनी जबरदस्त टैलेंट की थोड़ी-सी झलक दिखाई. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भारत के सबसे युवा इंटरनेशनल क्रिकेटर और 'फुल मेंबर' देश के दूसरे सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने.
वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेली और दो छक्के भी जड़े, लेकिन फिर विल जैक्स की गेंद पर जोस बटलर ने उन्हें स्टंप कर दिया. भारत के अच्छे स्कोर और बल्ले व गेंद से कुछ शानदार प्रदर्शन के बावजूद, रवि बिश्नोई का महंगा स्पेल निर्णायक साबित हुआ. इंग्लैंड ने एक ओवर बाकी रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया और जैकब बेथेल 76 रन पर नाबाद रहे, जिससे इंग्लैंड को एक यादगार जीत मिली. रवि बिश्नोई के लिए यह हार और भी दर्दनाक रही, क्योंकि उनके नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया.