रवि बिश्नोई ने टी20 क्रिकेट में लगाया 'दोहरा शतक', अपने महारिकॉर्ड से वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी

IPL 2026: रवि बिश्नोई ने टी20 क्रिकेट में 'दोहरा शतक' जड़कर इतिहास रच दिया है और अपने महारिकॉर्ड से वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी मचा दी है. IPL 2026 के 9वें मुकाबले में शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने गुजरात टाइटंस (GT) को 6 रनों से हराया. गेंद से राजस्थान की लगातार दूसरी जीत के नायक रवि बिश्नोई रहे. रवि बिश्नोई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार विकेट निकाले.

रवि बिश्नोई ने टी20 क्रिकेट में लगाया 'दोहरा शतक'

रवि बिश्नोई ने टी20 क्रिकेट में विकटों का दोहरा शतक लगाया है और अपने 200 विकेट भी पूरे कर लिए हैं. रवि बिश्नोई अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली साबित हुए. रवि बिश्नोई की घूमती गेंदों को गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे. रवि बिश्नोई ने 4 ओवर के स्पेल में 41 रन खर्च करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए.

अपने महारिकॉर्ड से वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी

रवि बिश्नोई ने अपने आईपीएल करियर में पहली बार एक मुकाबले में 4 विकेट निकाले. उन्होंने इस मुकाबले में राहुल तेवतिया को आउट करने के साथ ही टी20 क्रिकेट में 200 विकेट भी पूरे किए. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के कुल 19वें गेंदबाज और 9वें स्पिन गेंदबाज बने. रवि बिश्नोई ने साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया का बड़ा विकेट निकाला.

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राजस्थान रॉयल्स ने दिया 211 रनों के टारगेट

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 210 रन बनाए. टीम की तरफ से ध्रुव जुरेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 75 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, यशस्वी जायसवाल ने 36 गेंदों में 55 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों का सामना करते हुए 31 रनों का योगदान दिया. हालांकि, 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 204 रन ही बना सकी.

गुजरात टाइटंस को सीजन की लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी

टीम की तरफ से साई सुदर्शन ने सर्वाधिक 73 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 44 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 3 छक्के लगाए. वहीं, जोस बटलर ने 26, राशिद खान ने 24 और कगिसो रबाडा ने 23 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में यह लगातार दूसरी जीत दर्ज की है. वहीं, गुजरात टाइटंस को इस सीजन की लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है. जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम प्वाइंट्स टेबल में भी नंबर एक पर पहुंच गई है.