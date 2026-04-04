6 गेंद पर 3 विकेट... रवि बिश्नोई की फिरकी में फंसा गुजरात, राशिद-रबाडा की कोशिश बेकार, राजस्थान ने जीता रोमांचक मैच

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 के 9वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है. स्पिनर रवि बिश्नोई शानदार गेंदबाजी कर छा गए. आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी, लेकिन तुषार पांडे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 4 रन दिए और रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स को जीत दिला दी.
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Gujarat Titans vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 के 9वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्पिनर रवि बिश्नोई शानदार गेंदबाजी कर छा गए. एक समय पर लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम मैच में आगे थी, लेकिन रवि बिश्नोई ने 6 गेंदों पर 3 विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया. हालांकि, 7 विकेट गिरने के बाद गुजरात के स्टैंड-इन कप्तान राशिद खान और कगिसो रबाडा ने बल्ले से लड़ाई जारी रखी और मैच को रोमांचक बना दिया. इसके बाद 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ 4 दिए. आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज तुषार पांडे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 4 रन दिए और रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स को जीत दिला दी.
211 रनों का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 161 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे. हालांकि, राशिद खान और कगिसो रबाडा ने लड़ाई जारी रखी. राशिद ने 16 गेंदों पर 24 रन और रबाडा ने 16 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलकर कुछ देर के लिए राजस्थान रॉयल्स की धड़कनें तेज कर दी थी. गुजरात टाइटंस को आखिरी 12 गेंदों पर जीत के लिए सिर्फ 15 रन बनाने थे. इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने 19वें ओवर में महज 4 रन देकर गेम को और रोमांचक बना दिया. इसके बाद कप्तान रियान पराग ने गेंद तुषार देशपांडे को थमाई. भारतीय गेंदबाज ने आखिरी ओवर में एक के बाद एक परफेक्ट यॉर्कर फेंके और राशिद को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया. आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने 6 रन से मुकाबला जीत लिया.
राजस्थान रॉयल्स की जीत में सबसे बड़ा योगदान स्पिनर रवि बिश्नोई का रहा. उन्होंने सबसे पहले साई सुदर्शन को आउट कर टीम को वापसी कराई और फिर अगले ओवर में ग्लेन फिलिप्स और वाशिंगटन सुंदर को पवेलियन की राह दिखाई. रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट चटकाए. ये उनके आईपीएल करियर का बेस्ट प्रदर्शन है. इसी मैच में उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने 200 विकेट भी पूरे किए.
आईपीएल 2026 में लगातार दो मैच जीतकर राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है. वहीं, गुजरात टाइटंस ने अभी तक टूर्नामेंट में जीत का स्वाद नहीं चखा है. दिल्ली कैपिटल्स के भी 4 अंक हैं लेकिन नेट रनरेट के कारण वो दूसरे पायदान पर हैं. लगातार दो शर्मनाक हार के चलते चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी सबसे आखिरी नंबर पर है.
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