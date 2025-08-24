सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को 99 रन पर आउट कर चुका ये खूंखार गेंदबाज, सचिन के 100वें शतक में भी बना था रोड़ा
Advertisement
trendingNow12895068
Hindi Newsक्रिकेट

सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को 99 रन पर आउट कर चुका ये खूंखार गेंदबाज, सचिन के 100वें शतक में भी बना था रोड़ा

अगर उस गेंदबाज का नाम पता चले जिसने सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को 99 रन पर अपना शिकार बनाया है तो फैंस के होश उड़ जाएंगे. इसी गेंदबाज ने एक बार महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी उनके 100वें इंटरनेशनल शतक से महरूम किया था.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को 99 रन पर आउट कर चुका ये खूंखार गेंदबाज, सचिन के 100वें शतक में भी बना था रोड़ा

दुनिया में एक खूंखार गेंदबाज ऐसा भी है, जो सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को 99 रन पर आउट कर उनके शतक जड़ने का सपना चकनाचूर कर चुका है. एक बल्लेबाज के लिए शतक लगाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. वहीं, अगर उस गेंदबाज का नाम पता चले जिसने सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को 99 रन पर अपना शिकार बनाया है तो फैंस के होश उड़ जाएंगे. इसी गेंदबाज ने एक बार महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी उनके 100वें इंटरनेशनल शतक से महरूम किया था. आइए जानते हैं दुनिया के इस अनोखे गेंदबाज के बारे में-

सबसे ज्यादा बार बल्लेबाजों को 99 रन पर आउट कर चुका ये गेंदबाज

भारतीय मूल के कैरेबियाई तेज गेंदबाज रवि रामपॉल (Ravi Rampaul) दुनिया के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा बार 99 रन के स्कोर पर आउट किया है और उनके शतक बनाने की उम्मीदों पर पानी फेरा है. वेस्‍टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज रवि रामपॉल (Ravi Rampaul) इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा 4 बार 99 रन पर आउट करने में सफल रहे हैं. रवि रामपॉल ने साल 2012 के दौरान T20I क्रिकेट में इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज एलेक्स हेल्स को 99 रन पर आउट किया था. रवि रामपॉल ने इसके अलावा नवंबर 2013 से नवंबर 2015 के बीच ODI क्रिकेट में विराट कोहली, कुसल परेरा और जोस बटलर को 99 रन पर आउट किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल

इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा बार 99 रन के स्कोर पर आउट करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में रवि रामपॉल के बाद एलन डोनाल्ड (साउथ अफ्रीका), मदन लाल (भारत), रवींद्र पुष्पकुमारा (श्रीलंका), वीरेंद्र सहवाग (भारत), फिल टफनेल (इंग्लैंड) का नाम आता है. रवि रामपॉल के अलावा बाकी के इन पांच गेंदबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों को 2-2 बार 99 रन पर आउट किया है. मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजों को 99 रन के स्कोर पर आउट कर चुके हैं. रवि रामपॉल ने यह कमाल 4 बार किया है. वहीं, एलन डोनाल्ड, मदन लाल, रवींद्र पुष्पकुमारा, वीरेंद्र सहवाग और फिल टफनेल गेंदबाजी के दौरान 2-2 बार यह दुर्लभ रिकॉर्ड बना चुके हैं.

सचिन के 100वें शतक में भी बना था रोड़ा

रवि रामपॉल ने साल 2011 के दौरान 22 से 26 नवंबर तक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए एक टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर को 94 रन के निजी स्कोर पर आउट किया था. सचिन तेंदुलकर तब अपने 100वें इंटरनेशनल शतक से चूक गए थे. सचिन तेंदुलकर ने हालांकि 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में एशिया कप के दौरान अपना 100वां इंटरनेशनल शतक ठोका था. सचिन तेंदुलकर ने तब 114 रन बनाए थे. 99वें से 100वें शतक तक पहुंचने में सचिन तेंदुलकर को एक साल चार दिन तक का इंतजार करना पड़ा था. अपने करियर में किसी भी शतक के लिए उन्हें इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा था.

स्विंग गेंदबाजी के महारथी

रवि रामपॉल ने वेस्टइंडीज के लिए 18 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 49 विकेट हासिल किए हैं. रवि रामपॉल ने 92 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 117 विकेट और 27 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 31 विकेट हासिल किए हैं. रवि रामपॉल अपनी स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. रवि रामपॉल ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 4 नवंबर 2021 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Ravi RampaulUnique Cricket Record

Trending news

VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
Viral Video
VIDEO: पायलट बेटे ने मां को फ्लाइट में दिया 'खास सम्मान', माइक पर बोल दी भावुक बात
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
India-Pakistan War 1965
..जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' PAK को वापस सौंप दिया
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
;