Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 24, 2025, 06:44 AM IST
82 शतक ठोकने वाले विराट के अंदर शास्त्री ने निकाल दी बड़ी कमी, इस वजह से कोहली लगातार हो रहे जीरो पर आउट

India vs Australia: इंटरनेशनल क्रिकेट में 82 शतक ठोक चुके महान बल्लेबाज विराट कोहली अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा दौरे पर विराट कोहली के बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे हैं. पर्थ और एडिलेड में खेले गए लगातार दो वनडे मैचों में विराट कोहली दोनों ही बार जीरो पर आउट हुए हैं. 82 शतक ठोकने वाले विराट कोहली के अंदर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और हेड कोच रवि शास्त्री ने बड़ी कमी निकाल दी है. रवि शास्त्री ने समझाया कि आखिर विराट कोहली किस वजह से लगातार जीरो पर आउट हो रहे हैं.

विराट के अंदर शास्त्री ने निकाल दी बड़ी कमी

रवि शास्त्री ने फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा, 'उन्हें (विराट कोहली) जल्द ही कुछ फॉर्म हासिल करनी होगी. भारत में सफेद गेंद वाली क्रिकेट में जगह बनाने के लिए कॉम्पटीशन इतना ज्यादा है कि कोई भी आराम से नहीं बैठेगा, चाहे वह विराट कोहली हो या रोहित शर्मा या टीम में कोई भी हो. यह आसान नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पटीशन कड़ा है. वह (विराट कोहली) आज फिर से चूक गए, उनका फुटवर्क थोड़ा दुविधा से भरा लगा. ऐसा अक्सर नहीं होता. वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड अद्भुत है, इसलिए लगातार दो बार शून्य पर आउट होना उनके लिए निराशाजनक होगा.'

टीम इंडिया में कड़ा कॉम्पटीशन

पिछले सात महीनों में भारतीय क्रिकेट बदल गया है और एक ऐसे बदलाव के दौर में प्रवेश कर गया है, जहां किसी भी क्रिकेटर की, यहां तक कि विराट कोहली की भी जगह पर खतरा है. वनडे टीम में उन्हें यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा जैसे उभरते हुए खिलाड़ियों से कड़ी टक्कर मिल रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में अभी केवल एक ही मैच बचा है. सिडनी में 25 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा. रवि शास्त्री ने विराट कोहली से आग्रह किया है कि वह अपनी फॉर्म वापस हासिल करें और वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह पक्की करें.

लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट

सात महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपनी पहली इंटरनेशनल सीरीज खेल रहे विराट कोहली से उम्मीद थी कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी शानदार फॉर्म जारी रखेंगे. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में उनका दौरा चुनौतीपूर्ण रहा है. पर्थ में मिचेल स्टार्क की गेंद पर विराट कोहली शून्य पर आउट हो गए और एडिलेड में वह जेवियर बार्टलेट की गेंद पर शून्य पर LBW आउट हुए. इस तरह विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में पहली बार लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

