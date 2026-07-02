'वो उनकी पैंट उतार देता', वैभव को इग्नोर किए जाने से भड़के रवि शास्त्री, बताया क्यों डेब्यू कराना है जरूरी?

Ravi Shastri on Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन उनका डेब्यू कब होगा? ये सवाल पिछले 1 हफ्ते से क्रिकेट के गलियारों में घूम रहा है. टीम इंडिया जब आयरलैंड में 2-0 से हारी, तब भी सूर्यवंशी को नहीं खिलाया गया. अब इंग्लैंड दौरे पर पहले मुकाबले में भी उन्हें बेंच पर रखा गया. क्रिकेट फैंस से लेकर इस खेल के दिग्गज तक वैभव के डेब्यू की मांग कर रहे हैं. इस क्रम में अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का नाम जुड़ गया.
रवि शास्त्री अपने बेबाक और कड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं. इस बार शास्त्री का गुस्सा 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से लगातार बाहर रखने पर फूटा है. आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में करारी हार और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी वैभव को मौका न मिलने पर शास्त्री ने टीम मैनेजमेंट पर तीखे सवाल उठाए हैं. इस दौरान सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बातचीत करते हुए रवि शास्त्री ने एक बेहद अजीब और बेतुका बयान भी दे डाला.
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव चर्चा के दौरान जब रवि शास्त्री से वैभव सूर्यवंशी को मौका न दिए जाने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'अरे, वो खेलना चाहिए था यार. आयरलैंड में ट्रैक धीमा और स्पॉन्जी था. वह छोटा मैदान था, वहां वो गेंदबाजों को सीधे स्टेडियम की छत पर मारता. वह उनकी पैंट उतार देता. उसे वहां जरूर खेलना चाहिए था.'
शास्त्री ने आगे कहा, 'मैं नहीं जानता कि वह इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा या नहीं, लेकिन उसे जितनी जल्दी हो सके मौका देना चाहिए. उसने आईपीएल में हर गेंदबाज की धुनाई की है. ऐसा कोई तेज गेंदबाज नहीं था, जिसे उसने छोड़ा हो और आप उसे सिर्फ बेंच पर बिठाते रहे.'
पूर्व मुख्य कोच शास्त्री ने वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम का सबसे बड़ा 'एक्स-फैक्टर' बताया. शास्त्री के मुताबिक, 15 साल की उम्र में बिना किसी डर और दबाव के खेलना ही इस युवा बल्लेबाज की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) है. शास्त्री ने कहा, 'उसके पास मानसिक रूप से कोई प्रेशर नहीं है. वह सिर्फ 15 साल का है और युवाओं वाली ऊर्जा उसके अंदर है. उसे किसी का डर नहीं है. अगर शुरुआती दो-तीन ओवर में उसका बल्ला चल गया, तो वह टीम को ऐसी शुरुआत देगा, जिसका फायदा पूरा मिडिल ऑर्डर उठा सकता है. उसके लिए टीम में जगह बनानी ही होगी.'
भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था. इसके बाद बुधवार (1 जुलाई) को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हुई टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भी उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें फिर से प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया. आयरलैंड में भारतीय टॉप ऑर्डर फेल रहा था और इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में संजू सैमसन और ईशान किशन लगातार फ्लॉप हुए हैं. ऐसे में वैभव को बेंच पर बैठाए रखने के फैसले से अब क्रिकेट फैंस हैरान हैं.
वैभव सूर्यवंशी को इसलिए डेब्यू कराए जाने की मांग तेज है क्योंकि उन्होंने हाल के महीनों में क्रिकेट के मैदान पर रनों का अंबार लगाया है. उन्होंने इस साल भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी. इसके ठीक बाद आईपीएल (IPL 2026) में टॉप गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सीजन में कुल 776 रन बनाए और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए थे. इस बेजोड़ फॉर्म के बावजूद नेशनल टीम में उन्हें मौके के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.