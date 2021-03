Ravi Shastri को अहमदाबाद में लगी Corona Vaccine, फोटो शेयर कर लिखा ये खास मैसेज

अहमदाबाद: 1 मार्च से भारत में कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) का दूसरा चरण शुरू हो चुका है. भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने मंगलवार को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है.

58 साल के रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल में कोविड-19 का टीका लगवाया. उन्होंने अस्पताल के स्टाफ के सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया.

Got the first dose of COVID-19 vaccine. Thank you to the amazing medical professionals & scientists for empowering India against the pandemic.

Extremely impressed with the professionalism shown by Kantaben & her team at Apollo, Ahmedabad in dealing with COVID-19 vaccination pic.twitter.com/EI29kMdoDF

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) March 2, 2021