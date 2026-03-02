Advertisement
trendingNow13127992
Hindi Newsक्रिकेटउसके पास एक्सप्लोसिव पावर... इस धुआंधार बल्लेबाज के टैलेंट के मुरीद हुए शास्त्री, बताया सबसे खतरनाक

'उसके पास एक्सप्लोसिव पावर...' इस धुआंधार बल्लेबाज के टैलेंट के मुरीद हुए शास्त्री, बताया सबसे खतरनाक

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. भारतीय टीम ने ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया था. वेस्टइंडीज से मिले 196 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 19.2 ओवर में चेज कर लिया. यह भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रन चेज भी है. इस मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो संजू सैमसन रहे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 02, 2026, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. भारतीय टीम ने ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया था. वेस्टइंडीज से मिले 196 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 19.2 ओवर में हासिल कर लिया. यह भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रन चेज भी है. इस मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो संजू सैमसन रहे. संजू सैमसन ने 194 की स्ट्राइक रेट से 50 गेंद पर नाबाद 97 रन बनाए. संजू सैमसन ने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के उड़ाए.

इस धुआंधार बल्लेबाज के टैलेंट के मुरीद हुए शास्त्री

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना ​​है कि रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मैच में खेली गई संजू सैमसन की मैच जिताने वाली पारी उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है. द आईसीसी रिव्यू पर बात करते हुए, शास्त्री ने एक बड़े मुकाबले में 29 साल के सैमसन के मिजाज की तारीफ करते हुए कहा, 'संजू सैमसन खास हैं, और वह पारी खास थी, क्योंकि उस पारी के दौरान उनका शांत रहना, उनका धैर्य और टच शानदार था.'

Add Zee News as a Preferred Source

'उसके पास एक्सप्लोसिव पावर...'

रवि शास्त्री ने कहा, 'उसके पास सब कुछ था. उसके पास टाइमिंग थी, उसके पास प्लेसमेंट थी, उसके पास एक्सप्लोसिव पावर थी, उसके पास क्लास थी, और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वह यह था कि उसके आस-पास विकेट गिरने के बावजूद, उसने कभी अपना आपा नहीं खोया. वह बड़ी भीड़ के सामने शांत और सुलझे हुए थे.' शास्त्री ने कहा, 'यह कोई लीग गेम नहीं था. यह एक नॉकआउट मुकाबला था. लोगों की सैमसन से उनके पूरे करियर में बहुत उम्मीदें रही हैं.'

'किसी ने उनके टैलेंट पर सवाल नहीं उठाया'

शास्त्री ने कहा, 'किसी ने भी उनके टैलेंट पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन वे उनकी कंसिस्टेंसी से निराश हैं. आज उन्होंने सब कुछ सामने ला दिया और दुनिया भर के लाखों लोगों को खुश कर दिया.' वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को 196 रन का लक्ष्य दिया था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के रूप में निरंतर झटके लगे, लेकिन पारी की शुरुआत करने आए संजू सैमसन अंत तक टिके रहे और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही लौटे. सैमसन ने 50 गेंदों पर 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 97 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी की मदद से भारत ने 4 गेंद पहले 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली. संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर