'उसके पास एक्सप्लोसिव पावर...' इस धुआंधार बल्लेबाज के टैलेंट के मुरीद हुए शास्त्री, बताया सबसे खतरनाक

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. भारतीय टीम ने ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया था. वेस्टइंडीज से मिले 196 रनों के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 19.2 ओवर में हासिल कर लिया. यह भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रन चेज भी है. इस मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो संजू सैमसन रहे. संजू सैमसन ने 194 की स्ट्राइक रेट से 50 गेंद पर नाबाद 97 रन बनाए. संजू सैमसन ने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के उड़ाए.

इस धुआंधार बल्लेबाज के टैलेंट के मुरीद हुए शास्त्री

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना ​​है कि रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 मैच में खेली गई संजू सैमसन की मैच जिताने वाली पारी उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है. द आईसीसी रिव्यू पर बात करते हुए, शास्त्री ने एक बड़े मुकाबले में 29 साल के सैमसन के मिजाज की तारीफ करते हुए कहा, 'संजू सैमसन खास हैं, और वह पारी खास थी, क्योंकि उस पारी के दौरान उनका शांत रहना, उनका धैर्य और टच शानदार था.'

'उसके पास एक्सप्लोसिव पावर...'

रवि शास्त्री ने कहा, 'उसके पास सब कुछ था. उसके पास टाइमिंग थी, उसके पास प्लेसमेंट थी, उसके पास एक्सप्लोसिव पावर थी, उसके पास क्लास थी, और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वह यह था कि उसके आस-पास विकेट गिरने के बावजूद, उसने कभी अपना आपा नहीं खोया. वह बड़ी भीड़ के सामने शांत और सुलझे हुए थे.' शास्त्री ने कहा, 'यह कोई लीग गेम नहीं था. यह एक नॉकआउट मुकाबला था. लोगों की सैमसन से उनके पूरे करियर में बहुत उम्मीदें रही हैं.'

'किसी ने उनके टैलेंट पर सवाल नहीं उठाया'

शास्त्री ने कहा, 'किसी ने भी उनके टैलेंट पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन वे उनकी कंसिस्टेंसी से निराश हैं. आज उन्होंने सब कुछ सामने ला दिया और दुनिया भर के लाखों लोगों को खुश कर दिया.' वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को 196 रन का लक्ष्य दिया था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के रूप में निरंतर झटके लगे, लेकिन पारी की शुरुआत करने आए संजू सैमसन अंत तक टिके रहे और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही लौटे. सैमसन ने 50 गेंदों पर 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 97 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी की मदद से भारत ने 4 गेंद पहले 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली. संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे.