Advertisement
trendingNow12974434
Hindi Newsक्रिकेट

रवि शास्त्री ने चुने वनडे के 5 महान क्रिकेटर, सहवाग और युवराज को जगह नहीं देकर चौंकाया

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच और दिग्गज क्रिकेटर रवि शास्त्री ने दुनिया के 5 महान वनडे क्रिकेटर चुने हैं. इस दौरान रवि शास्त्री ने वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह को जगह नहीं देकर चौंका दिया है. 1983 वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर रवि शास्त्री ने भारत के 5 महानतम वनडे क्रिकेटरों की लिस्ट जारी की है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 25, 2025, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रवि शास्त्री ने चुने वनडे के 5 महान क्रिकेटर, सहवाग और युवराज को जगह नहीं देकर चौंकाया

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच और दिग्गज क्रिकेटर रवि शास्त्री ने दुनिया के 5 महान वनडे क्रिकेटर चुने हैं. इस दौरान रवि शास्त्री ने वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह को जगह नहीं देकर चौंका दिया है. 1983 वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर रवि शास्त्री ने भारत के 5 महानतम वनडे क्रिकेटरों की लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव और रोहित शर्मा को शामिल किया है.

रवि शास्त्री ने चुने वनडे के 5 महान क्रिकेटर

फॉक्स क्रिकेट पर बात करते हुए रवि शास्त्री ने विराट कोहली को टॉप पर रखा और एक दशक से भी ज्यादा समय से उनके शानदार प्रदर्शन और मैच जिताने की क्षमता की तारीफ की. विराट कोहली के अलावा, रवि शास्त्री ने तीन वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों - महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव को शामिल किया है, जो भारत के वनडे क्रिकेट के स्वर्णिम युग की रीढ़ रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सहवाग और युवराज को जगह नहीं देकर चौंकाया

रवि शास्त्री ने इस दौरान हालांकि वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह को नजरअंदाज कर दिया. शास्त्री ने कहा, 'मैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को चुनूंगा. और मैंने जसप्रीत बुमराह को इस लिस्ट में इसलिए नहीं रखा, क्योंकि बुमराह के पास अभी तीन-चार साल का क्रिकेट बाकी है. आप जानते ही हैं, ये खिलाड़ी कमोबेश अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं. ये एक दशक से ज्यादा खेल चुके हैं, कुछ तो डेढ़ दशक से भी ज्यादा, इसलिए और चुनना मुश्किल है. अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो कई और अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये मेरे लिए सबसे अलग हैं.'

ये सभी खिलाड़ी असली मैच विनर

अपने चयन के बारे में बताते हुए, रवि शास्त्री ने इन पांचों दिग्गजों की नेतृत्व क्षमता और प्रभाव की दुर्लभ विरासत पर प्रकाश डाला. रवि शास्त्री ने कहा, 'इनका योगदान असाधारण रहा है. इनमें दो वर्ल्ड कप विजेता कप्तान भी शामिल हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है. और रोहित शर्मा को छोड़कर, इस लिस्ट में सभी वनडे वर्ल्ड कप विजेता हैं, लेकिन तीन दोहरे शतक और 11,000 से ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा को आप इस लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते. वह वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं और ये सभी खिलाड़ी अपने दिन असली मैच विनर होते हैं.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ravi Shastri

Trending news

वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD की चेतावनी
Weather
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD की चेतावनी
AI कंटेंट के सहारे बिहार चुनाव में नहीं हो सकेगा खेला, प्रचार तेज होते आया बड़ा आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
AI कंटेंट के सहारे बिहार चुनाव में नहीं हो सकेगा खेला, प्रचार तेज होते आया बड़ा आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
Indias first smart village
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!