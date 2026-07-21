भुवनेश्वर-शमी की वापसी, ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत, शास्त्री ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए चुनी भारत की टीम

Indian Cricket Team ICC World Cup 2027: भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने आगामी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का चयन किया है. उन्होंने इसमें कोई चौंकाने वाले नाम शामिल किए हैं. भारतीय टीम ने भी 2027 वर्ल्ड कप के लिए अभी से योजना बनाना शुरू कर दिया है. टीम की शुरुआत शानदार रही जब उसने जून में अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में 3-0 से हराया, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद टीम के संयोजन और खिलाड़ियों के चयन को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मिली हार के बाद पूर्व कोच ने अपनी राय साझा की और 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपनी पसंदीदा 15-सदस्यीय टीम का चुनाव किया.
वर्ल्ड कप का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2027 में किया जाएगा. इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे. आईसीसी ने पहले ही इस टूर्नामेंट के लिए नए फॉर्मेट की घोषणा कर दी है, जिसमें टीमों की संख्या 10 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है. 50-ओवर के इस सबसे बड़े क्रिकेट आयोजन के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं. बता दें कि पिछला वर्ल्ड कप 2023 में भारत में खेला गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में टीम इंडिया को हराकर खिताब जीता था.
रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट सेटअप का एक अहम हिस्सा रहे हैं और वह मैदान पर टीम से की जाने वाली उम्मीदों को बखूबी समझते हैं. वह 2017-21 तक भारतीय टीम के मुख्य कोच रहे, जिस दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया में लगातार दो बार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीती और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बनाई. शास्त्री खुद 1983 की विश्व विजेता टीम के सदस्य थे. अब 2027 के लिए एक ऐसी टीम का समर्थन कर रहे हैं जिसमें अनुभवी कोर खिलाड़ियों के साथ कुछ नए प्रतिभावान चेहरे शामिल हों.
शास्त्री की इस टीम की सबसे बड़ी विशेषता अनुभव पर निर्भरता है. टीम के 15 में से 10 खिलाड़ी पहले भी वनडे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जो दिखाता है कि शास्त्री बड़े मैचों में अनुभव को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं. उनका मानना है कि अनुभव और स्थिरता के साथ इन-फॉर्म युवा क्रिकेटरों का मेल ही भारत को सफलता दिला सकता है.
वर्ल्ड कप शुरू होने में अभी दो साल से अधिक का समय बाकी है, जिससे भारत के पास विभिन्न संयोजनों को आजमाने और एक स्थिर टीम तैयार करने के लिए बहुत अवसर हैं. भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले कई वनडे सीरीज खेलेगी ताकि सही संतुलन पाया जा सके. वर्तमान में तैयारियां जारी हैं और शास्त्री द्वारा प्रस्तावित इस टीम ने उन खिलाड़ियों के नामों पर चर्चा तेज कर दी है जो 2027 की योजनाओं का हिस्सा हो सकते हैं. इसके अलावा मौजूदा कप्तान शुभमन गिल ने भी स्पष्ट किया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज 2027 की योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बने रहेंगे.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह.