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भुवनेश्वर-शमी की वापसी, ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत, शास्त्री ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए चुनी भारत की टीम

Indian Cricket Team ICC World Cup 2027: पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले इस महाकुंभ के लिए शास्त्री की क्या रणनीति है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 21, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:19 PM IST
भुवनेश्वर-शमी की वापसी, ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत, शास्त्री ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए चुनी भारत की टीम
Image Credit: भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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