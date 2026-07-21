भुवनेश्वर-शमी की वापसी, ईशान किशन की जगह ऋषभ पंत, शास्त्री ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए चुनी भारत की टीम

Indian Cricket Team ICC World Cup 2027: भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने आगामी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का चयन किया है. उन्होंने इसमें कोई चौंकाने वाले नाम शामिल किए हैं. भारतीय टीम ने भी 2027 वर्ल्ड कप के लिए अभी से योजना बनाना शुरू कर दिया है. टीम की शुरुआत शानदार रही जब उसने जून में अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में 3-0 से हराया, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद टीम के संयोजन और खिलाड़ियों के चयन को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मिली हार के बाद पूर्व कोच ने अपनी राय साझा की और 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपनी पसंदीदा 15-सदस्यीय टीम का चुनाव किया.