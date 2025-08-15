अभिषेक, यशस्वी नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को बताया टीम इंडिया का फ्यूचर, दिग्गज कोच के बयान से मची सनसनी

भारत के पूर्व कोच रहे रवि शास्त्री ने शुभमन गिल की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें आने वाले समय का चमकता हुआ सितारा कहा. रवि शास्त्री ने स्काई स्पोर्ट्स से इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने पर शुभमन गिल के बारे में कहा की यशस्वी जायसवाल नहीं बल्कि शुभमन गिल भारतीय टीम का आने वाले समय में एक बड़ा चेहरा होने वाले हैं. उनका मानना है कि गिल लंबे समय तक टीम का सदस्य रहेंगे. इंग्लैंड में उनके प्रदर्शन को करीब से देखा है.

'गिल में झलकती है रॉयल्टी'

रवि शास्त्री ने कहा, ''गिल की उम्र महज 25 साल है, लेकिन जिस हिसाब से वह इंग्लैंड में खेले वो काबिले तारीफ था. वे इस टूर के बाद और भी ज्यादा बेहतर होते जाएंगे. वह बिल्कुल टॉप पर हैं और आगे भी रहेंगे. उनके अंदर अलग किस्म की रॉयल्टी झलकती है. जब कभी भी आप उन्हें देखेंगे आपको उनकी रॉयल्टी दिखेगी. गिल जिस तरीके से खेलते हैं वह आगे भी सहज और लंबी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं. वह देश के लिए आगे और भी ज्यादा बेहतर करेंगे.''

इंग्लैंड दौरे पर गिल का प्रदर्शन

भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे पर बेहद ही शानदार प्रदर्शन कर पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया. गिल ने इंग्लैंड दौरे पर खेले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार 754 रन बना डाले. बतौर कप्तान और खिलाड़ी उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए. उन्होंने इंग्लैंड की सरजमीं पर 1 दोहरा शतक और 3 शतक जड़े थे.

गिल का इंटरनेशनल करियर

गिल ने अपने टेस्ट करियर में खेले 37 मैचों की 69 पारियों में 2647 रन बनाए हैं. उन्होंने 41.78 औसत से 2647 रन बनाए हैं. इस दौरान गिल ने 9 शतक और अर्धशतक जड़े हैं. गिल ने वनडे क्रिकेट में 55 मैचों में 59.89 की बेहतरीन से 2775 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 15 अर्धशतक जड़े हैं. वहीं, बात करें गिल के टी20 करियर की तो उन्होंने 21 मैचों में 578 रन बनाए है, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़ा है.