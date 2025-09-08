एशिया कप से पहले रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को दिया 'गुरुमंत्र', सूर्यकुमार की सेना न कर लिया ये काम तो जीत पक्की
Advertisement
trendingNow12913142
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप से पहले रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को दिया 'गुरुमंत्र', सूर्यकुमार की सेना न कर लिया ये काम तो जीत पक्की

एशिया कप की शुरुआत होने में अब बस 24 घंटे का समय रह गए है. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. ये तीसरा मौका जब टूर्नामेंट टी20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा. कल यानी 9 सितंबर से एशिया कप के 17 वें सीजन की शुरुआत होगी. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारत के पूर्व हेड कोच ने संजू सैमसन को लेकर बयान दिया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ravi Shastri
Ravi Shastri

एशिया कप की शुरुआत होने में अब बस 24 घंटे का समय रह गए है. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है. ये तीसरा मौका जब टूर्नामेंट टी20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा. कल यानी 9 सितंबर से एशिया कप के 17 वें सीजन की शुरुआत होगी. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारत के पूर्व हेड कोच ने संजू सैमसन को लेकर बयान दिया है.  एशिया कप स्क्वॉड में जगह मिलने के बावजूद संजू के प्लेइंग 11 में शामिल होने पर सवाल बने हुए हैं. संजू का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है. उन्होंने हाल ही में खेले गए केरल क्रिकेट लीग में रन बनाए और पिछले 10 टी20 मैचों में 3 शतक जड़े हैं, लेकिन फिर भी टीम में संजू की जगह बनते नहीं दिख रही है. इससे ठीक पहले रवि शास्त्री ने मैनेजमेंट को सलाह दी है.

शास्त्री का संजू को सपोर्ट
रवि शास्त्री ने कहा, " भारतीय टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं. अगर संजू चल गए तो वो आपको हारा हुआ मैच भी जीता सकते हैं, उनको टॉप ऑर्डर में ही रहने दो, यही बेहतर होगा."  सैमसन ने हाल ही में केसीएल में महज 5 मैचों में 368 रन बनाए थे.  उन्होंने ये रन बतौर ओपनर बनाए थे. हालांकि, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने साफ कर दिया था कि संजू एशिया कप में ओपनिंग नहीं करेंगे.

टीम में जगह बनाने को होड़
टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का चयन हुआ तो मौजूदा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उस दौरान अगरकर ने कहा था, जब तक गिल टीम में नहीं थे तब तक संजू ओपनर थे. अब वो जब टीम में खेल रहे हैं तो पारी की शुरुआत अभिषेक के साथ करेंगे.  3 नंबर के स्पॉट के लिए तिलक वर्मा की जगह लगभग तय है. ऐसे में सैमसन को टीम में जगह बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: इस गेंदबाज ने झटके हैं टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में भारतीय गेंदबाजों का जलवा

संजू का टी 20 करियर

संजू ने अपने टी20 करियर में खेले 42 मैचों की 38 पारियों में 152.98 के स्ट्राइक रेट से 811 रन बनाए हैं.  इस दौरान सैमसन ने 3 शतक और 2 अर्धशतक जड़े हैं. वहीं उनका उच्चतम स्कोर 111 रनों का रहा है.  

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Ravi Shastri

Trending news

आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
NIA raids
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
PM Modi
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
Kulgam
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
Shashi Tharoor
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
BJP
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
Hazratbal
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
Weather
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
;