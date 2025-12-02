Advertisement
'100 परसेंट वह जिम्मेदार...', गौतम गंभीर पर रवि शास्त्री का बड़ा हमला, सनसनीखेज आरोप से सर्दी में बढ़ाया पारा

Gautam Gambhir vs Ravi Shastri: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर टेस्ट फॉर्मेट में टीम की बार-बार नाकामी के बाद आलोचकों के निशाने पर हैं. घरेलू मैचों में दो टेस्ट सीरीज में हार के कारण उन पर कई आरोप लग रहे हैं. जब से गंभीर ने राहुल द्रविड़ से हेड कोच का काम संभाला है, तब से भात ने जो पांच टेस्ट सीरीज खेली हैं, उनमें से टीम सिर्फ एक जीत पाई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 02, 2025, 01:02 PM IST
Gautam Gambhir vs Ravi Shastri: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर टेस्ट फॉर्मेट में टीम की बार-बार नाकामी के बाद आलोचकों के निशाने पर हैं. घरेलू मैचों में दो टेस्ट सीरीज में हार के कारण उन पर कई आरोप लग रहे हैं. जब से गंभीर ने राहुल द्रविड़ से हेड कोच का काम संभाला है, तब से भात ने जो पांच टेस्ट सीरीज खेली हैं, उनमें से टीम सिर्फ एक जीत पाई है. उसे सिर्फ वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत मिली है. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड से सीरीज ड्रॉ पर समाप्त हुई. भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने इन परिणामों को देखकर गंभीर पर सीधा हमला किया है.

टीम के प्रदर्शन से शास्त्री हैरान

रवि शास्त्री ने मौजूदा कोच का बचाव करने से इनकार कर दिया, लेकिन खिलाड़ियों को भी ज्यादा जिम्मेदारियां लेने की जरूरत पर जोर दिया. गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया के बैटिंग ऑर्डर के गिरने पर शास्त्री ने कहा कि टीम उतनी बुरी नहीं है, जितना साउथ अफ्रीका ने उन्हें दिखाया था. स्पिन के खिलाफ खिलाड़ियों के संघर्ष ने शास्त्री को पूरी तरह से हैरान कर दिया, क्योंकि यही बल्लेबाज अपने करियर की शुरुआत से ही घरेलू हालात में स्पिन बॉलिंग खेल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Explained: टीम इंडिया में दरार, गंभीर-रोहित-कोहली में क्या चल रहा? अब तो BCCI भी हो गया परेशान

टीम उतनी बुरी नहीं है: शास्त्री

प्रभात खबर के पॉडकास्ट में शास्त्री ने कहा, ''आप मुझे बताइए. गुवाहाटी में क्या हुआ - 100/1 से आप सीधे 130/7 पर आ गए - यह टीम उतनी बुरी भी नहीं है. टीम उतनी बुरी नहीं है. उनके पास काफी टैलेंट है. इसलिए यहां खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. आपने बचपन से ही स्पिन खेला है.'' जब उनसे पूछा गया कि क्या वह गौतम गंभीर को बचा रहे हैं, तो शास्त्री ने इससे इनकार किया.

ये भी पढ़ें: IPL Auction 2026: इन 3 धाकड़ खिलाड़ियों पर जमकर बरसेगा पैसा! 10 टीमों में होगी जोरदार लड़ाई, करोड़ों लुटाने को तैयार

'खिलाड़ियों को नहीं छोड़ता'

रवि शास्त्री ने कहा, ''मैं (उन्हें) नहीं बचा रहा हूं. 100 परसेंट वह भी जिम्मेदार हैं. अगर यह तब हुआ होता जब मैं कोच था, तो मैं पहली जिम्मेदारी लेता. मैं बतौर कोच इसे लेता. लेकिन मैं टीम मीटिंग के अंदर खिलाड़ियों को नहीं छोड़ता.'' खबर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक मीटिंग रखी है जिसमें कोच गंभीर, सिलेक्शन कमिटी के चीफ अजीत अगरकर और कुछ टॉप अधिकारियों को बुलाया गया है. हालांकि, टेस्ट में टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर गंभीर की नौकरी अभी सुरक्षित है, लेकिन बोर्ड ने माना है कि टीम जिस तरह से अभी काम कर रही है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

gautam gambhir

