Advertisement
trendingNow13017060
Hindi Newsक्रिकेट

बदल गया समय का पहिया... अब रवि शास्त्री ने गौतम गंभीर की सरेआम लगाई क्लास, मनमानी करने पर सुनाई खरी-खोटी

India vs South Africa 2nd Test: कोलकाता में हारने के बाद अब गुवाहाटी में भी टीम इंडिया की करारी शिकस्त की खुशबू आने लगी है. तीसरे दिन भारत सिर्फ 201 रन बनाकर ऑलआउट हो गया और बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया. इस लचर प्रदर्शन के बाद रवि शास्त्री ने हेड कोच गौतम गंभीर के कुछ फैसले पर सवाल उठाए हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 24, 2025, 10:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ravi shastri slams team india head coach gautam gambhir over batting position
ravi shastri slams team india head coach gautam gambhir over batting position

India vs South Africa 2nd Test: कहते हैं कि वक्त की एक खास बात होती है... ये बदलता जरूर है. जब रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच थे तब गौतम गंभीर उनके पीछे पड़े रहते थे और जमकर क्लास लगाते थे. अब समय का पहिया बदल गया है. गौतम गंभीर उसी भूमिका में हैं और शास्त्री उनसे तीखे सवाल पूछ रहे हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया की हालत खराब है. कोलकाता में हारने के बाद अब गुवाहाटी में भी करारी शिकस्त की खुशबू आने लगी है. तीसरे दिन भारत सिर्फ 201 रन बनाकर ऑलआउट हो गया और बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया. इस लचर प्रदर्शन के बाद रवि शास्त्री ने हेड कोच गौतम गंभीर के कुछ फैसले पर सवाल उठाए हैं.

गौतम गंभीर पर भड़के रवि शास्त्री 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग इलेवन में बेतुके बदलाव करने के लिए गौतम गंभीर की आलोचना की है. कोलकाता टेस्ट में हार के बाद टीम मैनेजमेंट ने साई सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने का फैसला किया. इन बदलावों से बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलने की उम्मीद थी, लेकिन गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में 'मेन इन ब्लूज' सिर्फ 201 रनों पर ढेर हो गई।

Add Zee News as a Preferred Source

साई सुदर्शन की एंट्री के कारण बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव करना पड़ा और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर पहली पारी में नंबर-8 पर उतरे. रवि शास्त्री ने कहा कि बल्लेबाजी क्रम के संबंध में भारत की रणनीति उनके समझ से परे है।

रवि शास्त्री ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा, ''इसका कोई मतलब नहीं बनता है. मुझे इसके पीछे की सोच समझ नहीं आती है. पिछले कुछ सीरीज से टीम मैनेजमेंट बैटिंग ऑर्डर के साथ जो कर रही है, उससे मैं बिल्कुल हैरान हूं. कोलकाता में एक स्पिनर (सुंदर) ने सिर्फ एक ओवर फेंका था. आदर्श रूप से, आप किसी अन्य विशेषज्ञ बल्लेबाज के साथ जा सकते थे. इसी तरह यहां वाशिंगटन ने पिछले टेस्ट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी और अब जब आपके पास नंबर तीन था, तो वो आसानी से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता था। वो नंबर आठ से कहीं बेहतर है.''

निडर होकर खेले वाशिंगटन सुंदर 

गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में जहां अफ्रीकी गेंदबाज के सामने ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे, वहीं नंबर-8 पर बैटिंग करने उतरे वाशिंगटन सुंदर ने 92 गेंदों पर 48 रनों की साहसी पारी खेली. वो आउट होने से पहले तक बिल्कुल कंट्रोल में दिख रहे थे. उन्होंने 8वें विकेट के लिए कुलदीप यादव के साथ 72 रनों की कीमती पारी खेली, जिस वजह से टीम इंडिया 200 रन का स्कोर पार कर सकी. कुलदीप ने भी उनका अच्छा समर्थन दिया और 134 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: जब सिराज को पिता की कब्र पर देख रो पड़े थे धर्मेंद्र, खुद दुनिया को कहा अलविदा तो VIRAL हुआ पुराना पोस्ट

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

gautam gambhir

Trending news

धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
Omar Abdullah
धर्म नहीं, मेरिट के आधार पर होता है एडमिशन...वैष्णो देवी कॉलेज विवाद पर बोले CM उमर
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
bengal elections
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन