बदल गया समय का पहिया... अब रवि शास्त्री ने गौतम गंभीर की सरेआम लगाई क्लास, मनमानी करने पर सुनाई खरी-खोटी

India vs South Africa 2nd Test: कहते हैं कि वक्त की एक खास बात होती है... ये बदलता जरूर है. जब रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच थे तब गौतम गंभीर उनके पीछे पड़े रहते थे और जमकर क्लास लगाते थे. अब समय का पहिया बदल गया है. गौतम गंभीर उसी भूमिका में हैं और शास्त्री उनसे तीखे सवाल पूछ रहे हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया की हालत खराब है. कोलकाता में हारने के बाद अब गुवाहाटी में भी करारी शिकस्त की खुशबू आने लगी है. तीसरे दिन भारत सिर्फ 201 रन बनाकर ऑलआउट हो गया और बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया. इस लचर प्रदर्शन के बाद रवि शास्त्री ने हेड कोच गौतम गंभीर के कुछ फैसले पर सवाल उठाए हैं.

गौतम गंभीर पर भड़के रवि शास्त्री

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग इलेवन में बेतुके बदलाव करने के लिए गौतम गंभीर की आलोचना की है. कोलकाता टेस्ट में हार के बाद टीम मैनेजमेंट ने साई सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने का फैसला किया. इन बदलावों से बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलने की उम्मीद थी, लेकिन गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में 'मेन इन ब्लूज' सिर्फ 201 रनों पर ढेर हो गई।

साई सुदर्शन की एंट्री के कारण बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव करना पड़ा और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर पहली पारी में नंबर-8 पर उतरे. रवि शास्त्री ने कहा कि बल्लेबाजी क्रम के संबंध में भारत की रणनीति उनके समझ से परे है।

रवि शास्त्री ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा, ''इसका कोई मतलब नहीं बनता है. मुझे इसके पीछे की सोच समझ नहीं आती है. पिछले कुछ सीरीज से टीम मैनेजमेंट बैटिंग ऑर्डर के साथ जो कर रही है, उससे मैं बिल्कुल हैरान हूं. कोलकाता में एक स्पिनर (सुंदर) ने सिर्फ एक ओवर फेंका था. आदर्श रूप से, आप किसी अन्य विशेषज्ञ बल्लेबाज के साथ जा सकते थे. इसी तरह यहां वाशिंगटन ने पिछले टेस्ट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी और अब जब आपके पास नंबर तीन था, तो वो आसानी से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता था। वो नंबर आठ से कहीं बेहतर है.''

निडर होकर खेले वाशिंगटन सुंदर

गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में जहां अफ्रीकी गेंदबाज के सामने ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे, वहीं नंबर-8 पर बैटिंग करने उतरे वाशिंगटन सुंदर ने 92 गेंदों पर 48 रनों की साहसी पारी खेली. वो आउट होने से पहले तक बिल्कुल कंट्रोल में दिख रहे थे. उन्होंने 8वें विकेट के लिए कुलदीप यादव के साथ 72 रनों की कीमती पारी खेली, जिस वजह से टीम इंडिया 200 रन का स्कोर पार कर सकी. कुलदीप ने भी उनका अच्छा समर्थन दिया और 134 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बनाए.

