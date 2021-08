'मिठाई बांट दीजिए', Ravi Shastri के इस्तीफे की बात पर आए लोगों के जबर्दस्त रिएक्शन!

नई दिल्ली: टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद हेड कोच का पद छोड़ देंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं. दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि रवि शास्त्री ने BCCI के कुछ सदस्यों को इसी जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि इस साल टी-20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया से अलग होने की योजना बना रहे हैं.

कोच के पद से इस्तीफा देंगे शास्त्री!

रवि शास्त्री (Ravi Shastri) साल 2014 में टीम के डायरेक्टर बने थे और उनका यह कार्यकाल 2016 के टी-20 वर्ल्ड कप चला था. फिर साल 2017 में वो भारत के हेड कोट कोच बन गए थे. उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल नवंबर में खत्म हो रहा है.

बता दें कि रवि शास्त्री (Ravi Shastri) के कोच रहते भारत 2015 वर्ल्ड कप, 2016 टी-20 वर्ल्ड कप, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 वर्ल्ड कप और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत पाया है, जिसके बाद रवि शास्त्री (Ravi Shastri) के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है. शास्त्री (Ravi Shastri) का कार्यकाल टी-20 विश्व कप-2021 तक है. बता दें कि रवि शास्त्री के हेड कोच रहते टीम इंडिया कभी भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सकी.

शास्त्री के इस्तीफे की बात से खुश हैं फैंस

जब से रवि शास्त्री (Ravi Shastri) के कोच पद छोड़ने की बात सामने आई है, क्रिकेट फैंस ट्विटर पर मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं. फैंस इन खबरों से ही बेहद खुश नजर आ रहे हैं. वहीं प्रोटोकॉल के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप के बाद बीसीसीआई नए हेड कोच के लिए आवेदन मंगाएगी. बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने राहुल द्रविड़ के नया कोच बनाए जाने के संकेत दिए हैं.

Ravi Shastri parting ways with Indian Cricket Team after T20 World Cup, Every Indian Cricket Fan: pic.twitter.com/gAV0dyqgFL — Satyam Singh (@satyam_2044) August 11, 2021

Virat Kohli's reaction after hearing 'Ravi Shastri will resign as head coach after #T20WorldCup '#RaviShastri pic.twitter.com/SToMeEeZRa — Bhushan Chalke (@bhushanchalke94) August 11, 2021

Ravi Shastri Planning to Resign as Coach of Team India. Meanwhile, Rahul Dravid Fans- pic.twitter.com/6CXeoc0zwr — India Trending (@IndiaTrendingin) August 11, 2021

Rahul Dravid should not coach the team captained by Virat Kohli.

Dravid is a very mature & balanced person, Virat is an aggressive & immature captain showing unnecessary emotions on the field.#BCCI #RahulDravid #ViratKohli #RaviShastri #INDvENG #IndvsEng #IPL2021 pic.twitter.com/my8YsVQq8f — BALIDAN4INDIA (@kph0061) August 11, 2021

Ravi Shastri haters and Rahul Dravid lovers seeing the news that Ravi Shastri will step down after the #T20WorldCup : pic.twitter.com/tBZ3ybWZzn — Hemant Kumar (@SportsCuppa) August 11, 2021

#RaviShastri is parting ways with Indian Cricket team after #T20WorldCup, Virat Kohli's arrongance and monopoly: pic.twitter.com/9IObhzAjMo — Satyam Singh (@MyFreakyTweets) August 11, 2021

बता दें कि रवि शास्त्री के अलावा गेंदबाजी कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर के रास्ते भारतीय टीम से अलग हो सकते हैं.