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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 से एक दिन पहले अश्विन को मिली नई जिम्मेदारी, उमेश यादव की भी चमकी किस्मत, हो गया बड़ा ऐलान

IPL 2026 से एक दिन पहले अश्विन को मिली नई जिम्मेदारी, उमेश यादव की भी चमकी किस्मत, हो गया बड़ा ऐलान

IPL 2026 Commentators List: आईपीएल 2026 के लिए सितारों से सजी कमेंट्री पैनल की लिस्ट जारी कर दी गई है. रिटायरमेंट के बाद रविचंद्रन अश्विन नए रोल में दिखने के लिए तैयार हैं. अश्विन अब नवजोत सिंह सिद्धू, आकाश चोपड़ा जैसे मंझे हुए कमेंटेटर्स  के साथ हिंदी में क्रिकेट की बात कर फैंस का दिल जीतेंगे. इस लिस्ट में पूर्व धाकड़ तेज गेंदबाज उमेश यादव भी हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 27, 2026, 03:29 PM IST
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IPL 2026 Commentators List (PHOTO- IPL/BCCI)
IPL 2026 Commentators List (PHOTO- IPL/BCCI)

IPL 2026 Commentators List: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. क्रिकेट का 'सबसे बड़ा त्योहार' फैंस के दिलों पर एक बार फिर धमाका करने को तैयार है. शनिवार, 28 मार्च को आईपीएल 2026 का आगाज होने जा रहा है. ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर सनराइजर्स हैदराबाद से है. मेगा इवेंट से पहले ब्रॉडकास्टर ने सितारों से सजी कमेंट्री पैनल की पूरी लिस्ट जारी कर दी है. पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी कमेंट्री में किस्मत आजमाने को तैयार हैं. स्टारस्पोर्ट्स ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें अश्विन के साथ-साथ पूर्व तेज गेंदबाज उमेश यादव का भी नाम है.

आईपीएल 2025 में रविचंद्रन अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे. हालांकि, अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस साल वो बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि कमेंटेटर के तौर पर नजर आएंगे. करोड़ों फैंस मशहूर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू और आकाश चोपड़ा के साथ अश्विन की हिंदी कमेंट्री सुनने के लिए उत्साहित हैं. 

IPL 2026 कमेंट्री पैनल में धुरंधरों की टोली

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 स्टारस्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया कि आईपीएल 2026 में 12 भाषाओं में कमेंट्री का तड़का लगेगा. इसके लिए 160 से ज्यादा क्रिकेट एक्सपर्ट खेल के रोमांच को चार चांद लगाएंगे. हिंदी कमेंट्री में नवजोत सिंह सिद्धू, आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग जैसे मंझे हुए धुरंधर तो होंगे ही, साथ में अश्विन, उमेश यादव और चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गज भी फैंस का दिल जीतने के लिए तैयार हैं.

IPL 2026 के लिए हिंदी कमेंट्री पैनल

रवि अश्विन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इरफान पठान, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, पीयूष चावला, उमेश यादव, आकाश चोपड़ा, चेतेश्वर पुजारा, आदित्य तारे, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील गावस्कर, संजय बांगर, अजय जडेजा, मोहम्मद कैफ, सबा करीम, दीप दास गुप्ता, पदमजीत सहरावत, अनंत त्यागी और सुनील तनेजा.

IPL 2026 के लिए इंग्लिश कमेंट्री पैनल

रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, अब्राहम डिविलियर्स, डेल स्टेन, फाफ डु प्लेसिस, केविन पीटरसन, आरोन फिंच, इयोन मॉर्गन, माइकल क्लार्क, एम मैक्लेनाघन, दीप दास गुप्ता, हर्षा भोगले, इयान बिशप, साइमन डूल, डैनी मॉरिसन, गंगा, नाइट, स्वान, मबांगवा, कैटिच, मुरली कार्तिक, डब्ल्यूवी रमन, अंजुम, मुकुंद, विल्किंस, केटी मार्टिन, रौनक कपूर.

IPL 2026 के लिए भोजपुरी कमेंट्री पैनल

सौरभ सिंह, सुमित मिश्रा, शिवम सिंह, सत्यप्रकाश कृष्णा, गुलाम हुसैन, ज्वाला सिंह, अभय कुमार, शालिनी सिंह

ये भी पढ़ें: ईरान ने दुश्मन देशों की यात्रा पर लगाया बैन, अधर में लटका ट्रैक्टर FC का भविष्य?

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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