भारत के इस महान क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, एशिया कप 2025 से पहले अपने ऐलान से सभी को चौंकाया

भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से भी संन्यास का ऐलान कर दिया है. रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार, 27 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस फैसले की घोषणा की. इस दिग्गज स्पिनर ने IPL में 221 मैच खेले और 187 विकेट लिए. रविचंद्रन अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पांच टीमों के लिए खेल चुके हैं और इस टूर्नामेंट में पंजाब किंग्स की कप्तानी भी कर चुके हैं. रविचंद्रन अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेल चुके हैं.

पुजारा के बाद इस क्रिकेटर का संन्यास

चेतेश्वर पुजारा के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के तीन दिन बाद ही भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास का ऐलान कर दिया है.रविचंद्रन अश्विन IPL के इतिहास में युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, सुनील नरेन और पीयूष चावला के बाद पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिटायर हुए. रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए साल 2025 में अपना आखिरी IPL सीजन खेला. रविचंद्रन अश्विन ने IPL 2025 में अपने 9 मैचों में 7 विकेट लिए और 33 रन बनाए.

रविचंद्रन अश्विन विवादों में भी शामिल रहे

रविचंद्रन अश्विन विवादों में भी शामिल रहे. IPL 2025 सीजन में रविचंद्रन अश्विन की उनके यूट्यूब चैनल के कारण आलोचना हुई थी. रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर उनके CSK टीम के साथी अफगान स्पिनर नूर अहमद की आलोचना हुई थी. चैनल के एक विश्लेषक, प्रसन्ना अगोरम ने तर्क दिया था कि नूर अहमद की CSK टीम में जरूरत नहीं थी. हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने खुलासा किया था कि उन्होंने IPL 2026 सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स से स्पष्टता मांगी है. रविचंद्रन अश्विन को आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिसे इस पूर्व भारतीय स्पिनर के लिए एक बेहतरीन वापसी माना जा रहा था. हालांकि IPL 2025 में अश्विन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा.

संजू सैमसन को लेकर दी थी खबर

रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैंने राजस्थान रॉयल्स के लिए तीन साल खेला. पहले साल के बाद मुझे सीईओ का एक ईमेल मिला, जिसमें लिखा था कि यह आपका प्रदर्शन है, यह हमारी अपेक्षाएं हैं और हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं. हर सीजन के बाद, यह फ्रैंचाइजी की जिम्मेदारी होती है कि वह खिलाड़ी को बताए कि वे उसे रिटेन कर रहे हैं या रिलीज. मेरे या संजू के बारे में खबरों के संबंध में जाहिर है कि एक खिलाड़ी को रुचि व्यक्त करने का अधिकार है. चाहे वह रिटेन होना चाहे या नहीं. हर खिलाड़ी स्पष्टता चाहता है. जैसी स्थिति है, यह मेरे हाथ में नहीं है. मैंने सिर्फ स्पष्टता मांगी है. हम जिस स्थिति में हैं, सभी खबरें फैल रही हैं, उनमें से कोई भी खिलाड़ियों की ओर से नहीं आ रही हैं. यहां तक ​​कि संजू की खबर के साथ भी, यह अफवाह है या यह फ्रेंचाइजी की ओर से आ रही है. मुझे नहीं पता कि यह खबर कौन बना रहा है.'

रविचंद्रन अश्विन का IPL रिकॉर्ड

2009 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ डेब्यू करने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल में 221 मैच खेले और 7.20 की इकोनॉमी से 187 विकेट लिए. अश्विन ने आईपीएल में बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया और एक अर्धशतक सहित 833 रन बनाए. अश्विन 2010 और 2011 में सीएसके की आईपीएल खिताबी जीत का अहम हिस्सा रहे. अश्विन 2025 सीजन में सीएसके के लिए खेले, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा और उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ सात विकेट लिए.

अश्विन ने संन्यास का ऐलान करते हुए क्या कहा?

अश्विन ने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा, 'खास दिन और इसलिए एक खास शुरुआत. वे कहते हैं कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है, एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है. मैं सभी फ्रेंचाइजी को सालों से मिली सभी शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आईपीएल और बीसीसीआई को, जो उन्होंने मुझे अब तक दिया है. आगे जो भी मेरे सामने है, उसका आनंद लेने और उसका पूरा लाभ उठाने के लिए उत्सुक हूं.'