Ravichandran Ashwin: 6 शतक और 537 विकेट, ओपनिंग बल्लेबाज से बन गया भारत का महान स्पिनर, फिर टेस्ट क्रिकेट में लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

रविचंद्रन अश्विन भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनरों में शुमार रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट में शुरुआत बतौर स्पिनर नहीं, बल्कि ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में की थी. बाद में परिस्थितियों ने उन्हें गेंदबाजी की तरफ मोड़ा और यहीं से उनके शानदार करियर की नींव पड़ी. रविचंद्रन अश्विन का जन्म 17 सितंबर 1986 को चेन्नई में हुआ था. उनके पिता रविचंद्रन खुद मध्यम गति के गेंदबाज रहे थे. घर में क्रिकेट का माहौल मिलने की वजह से अश्विन का इस खेल से जुड़ाव बचपन से ही हो गया था. अश्विन की जिंदगी में एक चोट ने उनके क्रिकेट करियर की दिशा ही बदल दी. करीब 14 साल की उम्र में वह गंभीर रूप से चोटिल हुए और उन्हें कुछ समय तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा.
जब रविचंद्रन अश्विन ने वापसी की, तब तक टीम में ओपनिंग बल्लेबाज की जगह किसी और खिलाड़ी ने ले ली थी. ऐसे समय में उनकी मां ने उन्हें स्पिन गेंदबाजी करने की सलाह दी. अश्विन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और धीरे-धीरे ऑफ स्पिन को अपनी ताकत बना लिया. इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया और अपनी गेंदबाजी से सेलेक्टर्स का ध्यान खींचा. घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन का इनाम अश्विन को 2010 में भारतीय टीम में चयन के रूप में मिला. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. इसी साल उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी भारत के लिए पहला मुकाबला खेला.
इसके बाद 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. टेस्ट डेब्यू में ही अश्विन ने अपनी गेंदबाजी का दम दिखाया और जल्द ही भारतीय टीम के अहम स्पिनर बन गए. अश्विन उस भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसने साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके दो साल बाद 2013 में उन्होंने एमएस धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती. इस दौर में अश्विन ने खुद को भारतीय क्रिकेट के प्रमुख स्पिन विकल्पों में स्थापित किया. खासकर टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन लगातार मजबूत होता गया.
टेस्ट क्रिकेट में अश्विन का रिकॉर्ड उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है. अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान उन्होंने 37 बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया. अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 250 और 300 विकेट के आंकड़े तक बेहद तेज गति से पहुंचने वाले गेंदबाजों में रहे. उनकी विविधता, ऑफ स्पिन, कैरम बॉल और अलग-अलग गति से गेंदबाजी ने उन्हें बल्लेबाजों के लिए मुश्किल चुनौती बनाया. अश्विन ने भारत के लिए टेस्ट के अलावा वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनके नाम 116 वनडे मैचों में 156 विकेट दर्ज हैं.
वहीं, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 65 मैचों में 72 विकेट हासिल किए. लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी उनकी गेंदबाजी ने भारतीय टीम को कई अहम मुकाबलों में जीत दिलाई. अश्विन की पहचान भले ही एक शानदार स्पिन गेंदबाज के तौर पर रही हो, लेकिन वह उपयोगी बल्लेबाज भी थे. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 3503 रन बनाए और इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक निकले. वनडे क्रिकेट में भी अश्विन ने भारत के लिए 707 रन बनाए. यानी वह सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए योगदान देने की क्षमता रखते थे.
अश्विन का एक बेहद खास रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलता है. वह 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के साथ 6 टेस्ट शतक लगाने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं. यह उपलब्धि उनके ऑलराउंड क्रिकेटिंग टैलेंट को दिखाती है. गेंदबाजी में लगातार विकेट लेने के साथ-साथ बल्ले से कई अहम पारियां खेलने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का महान खिलाड़ी बना दिया. टेस्ट क्रिकेट में अश्विन का दबदबा सिर्फ विकेटों तक सीमित नहीं रहा.
अश्विन ने भारत के लिए खेलते हुए 11 बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार जीता. यह रिकॉर्ड बताता है कि अश्विन ने कई टेस्ट सीरीज में सिर्फ किसी एक मैच में नहीं, बल्कि पूरी सीरीज के दौरान लगातार प्रभाव डाला. अश्विन को उनके शानदार क्रिकेट करियर के लिए कई बड़े सम्मान भी मिले. उन्हें 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया. क्रिकेट में उनके लंबे योगदान और उपलब्धियों को देखते हुए यह उनके करियर के प्रमुख सम्मानों में शामिल है.