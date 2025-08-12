क्या वाकई में चेन्नई के लिए नहीं खेलेंगे अश्विन? दिग्गज क्रिकेटर ने किया दूध का दूध पानी का पानी

हाल ही में रिपोर्ट्स आई दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन चेन्नई से अलग होना चाहते हैं. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही अगामी सीजन में अश्विन चेन्नई का हिस्सा नहीं होंगे. अश्विन ने चेन्नई के लिए कई सीजन खेले हैं. साल 2025 में अश्विन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. आईपीएल 2025 में अश्विन ने 14 में से महज 9 मैच खेले. अश्विन के करियर में ये पहली बार था जब उन्होंने टूर्नामेंट में पूरे मैच नहीं खेले. ऐसे में अश्विन का एक बयान सामने आया है.

सीएसके से अलग होने पर तोड़ी चुप्पी

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में 18वें सीजन में कम मैच खेलने को लेकर अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, ' यह मेरे आईपीएल करियर में पहली बार हुआ जब मैने पूरे सीजन में महज 9 मुकाबले खेल. मैनें हमेशा अपनी टीम के लिए पूरे मैच खेले हैं और अपना 100 % दिया है. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया. मैने सीजन के दौरान मैनेजमेंट से अपने रोल को लेकर जवाब मांगा था.'

फ्रेंचाइजी करती है फैसला

अश्विन आगे बोले, "अब प्लेयर्स के पास ये कहने का हक है कि वो टीम के लिए आगे खेलना चाहता है. उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है या नहीं, ऐसे में मैंने भी टीम से बस जवाब मांगा, ये मैनें सीजन खत्म होने के बाद किया. अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है और ये सारी अफवाहें बस खिलाड़ी की तरफ से नहीं आती है. संजू के मामले में भी उसने कुछ नहीं कहा. ये चीज या तो बस अफवाह है या फिर फ्रेंचाइजी के तरफ से आई है. "

अश्विन का आईपीएल करियर

अश्विन ने अपने आईपीएल करियर में 221 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 187 विकेट झटके हैं. इस दौरान अश्विन की बॉलिंग इकॉनमी 7.20 की रही है. उनका सबसे बेस्ट प्रदर्शन 4/34 रन रहा है. 18वां सीजन में अश्विन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. उन्होंने साल 2025 मे 9 मैच खेले और 9.12 के खराब इकॉनमी रेट से 7 विकेट हासिल किए.