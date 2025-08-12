क्या वाकई में चेन्नई के लिए नहीं खेलेंगे अश्विन? दिग्गज क्रिकेटर ने किया दूध का दूध पानी का पानी
Advertisement
trendingNow12877895
Hindi Newsक्रिकेट

क्या वाकई में चेन्नई के लिए नहीं खेलेंगे अश्विन? दिग्गज क्रिकेटर ने किया दूध का दूध पानी का पानी

अश्विन लंबे समय से चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे हैं.  साल 2025 में अश्विन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. आईपीएल 2025 में अश्विन ने 14 में से महज 9 मैच खेले.  अश्विन के करियर में ये पहली बार था जब उन्होंने टूर्नामेंट में पूरे मैच नहीं खेले. ऐसे में अश्विन का एक बयान सामने आया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ashwin breaks his silence on seprating from CSK
Ashwin breaks his silence on seprating from CSK

हाल ही में रिपोर्ट्स आई दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन चेन्नई से अलग होना चाहते हैं. ऐसे में अटकलें लगाई जा रही अगामी सीजन में अश्विन चेन्नई का हिस्सा नहीं होंगे. अश्विन ने चेन्नई के लिए कई सीजन खेले हैं. साल 2025 में अश्विन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. आईपीएल 2025 में अश्विन ने 14 में से महज 9 मैच खेले.  अश्विन के करियर में ये पहली बार था जब उन्होंने टूर्नामेंट में पूरे मैच नहीं खेले. ऐसे में अश्विन का एक बयान सामने आया है.

सीएसके से अलग होने पर तोड़ी चुप्पी

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में 18वें सीजन में कम मैच खेलने को लेकर अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, ' यह मेरे आईपीएल करियर में पहली बार हुआ जब मैने पूरे सीजन में महज 9 मुकाबले खेल.  मैनें हमेशा अपनी टीम के लिए पूरे मैच खेले हैं और अपना 100 % दिया है.  लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया.  मैने सीजन के दौरान मैनेजमेंट से अपने रोल को लेकर जवाब मांगा था.'

फ्रेंचाइजी करती है फैसला

अश्विन आगे बोले, "अब प्लेयर्स के पास ये कहने का हक है कि वो टीम के लिए आगे खेलना चाहता है. उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है या नहीं,  ऐसे में मैंने भी टीम से बस जवाब मांगा, ये मैनें सीजन खत्म होने के बाद किया.  अभी  मेरे हाथ में कुछ नहीं है और ये सारी अफवाहें बस खिलाड़ी की तरफ से नहीं आती है.  संजू के मामले में भी उसने कुछ नहीं कहा.  ये चीज या तो बस अफवाह है या फिर फ्रेंचाइजी के तरफ से आई है. "

अश्विन का आईपीएल करियर

अश्विन ने अपने आईपीएल करियर में 221 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 187 विकेट झटके हैं. इस दौरान अश्विन की बॉलिंग इकॉनमी 7.20 की रही है. उनका सबसे बेस्ट प्रदर्शन 4/34 रन रहा है. 18वां सीजन में अश्विन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. उन्होंने साल 2025 मे 9 मैच खेले और 9.12 के खराब इकॉनमी रेट से 7 विकेट हासिल किए.

 

About the Author
author img
अभय तिवारी

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Ravichandran Ashwin breaks his slience

Trending news

योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-नंदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-नंदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Jaya Bachchan
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
BJP
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
Justice Varma Cash row
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
;