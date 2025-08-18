गौतम गंभीर के बाद भारत का हेड कोच बनेगा ये दिग्गज? टीम इंडिया के बल्लेबाज ने बताया दावेदार

भारत के दिग्गज टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि रविचंद्रन अश्विन में आने वाले समय में टीम इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं, क्योंकि उसमें इस पद पर काबिज होने के सभी गुण हैं. बता दें कि अश्विन ने 2024 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. पुजारा ने अश्विन को भविष्य में टीम इंडिया के कोच पद के लिए एक सही उम्मीदवार बताया है.

भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज

अपनी रणनीतिक सूझबूझ और बल्ले व गेंद दोनों से विरोधियों को मात देने की क्षमता के लिए मशहूर अश्विन ने दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. वह आखिरी बार भारत की जर्सी में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के दौरान नजर आए थे, जहां उन्होंने दूसरा टेस्ट खेला और ब्रिस्बेन के गाबा में तीसरे मैच के बाद संन्यास की घोषणा की. 37 साल के इस गेंदबाज ने 765 विकेट लेकर सभी फॉर्मेट में भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज के रूप में अपना करियर समाप्त किया. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 537 विकेट लिए, जो अनिल कुंबले के 619 विकेटों के बाद सबसे ज्यादा हैं.

अश्विन बन सकते हैं भारत के भावी हेड कोच

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के साथ एक प्रश्नोत्तर सेशन में पुजारा से पूछा गया कि भारत का कोच बनने की सबसे अधिक संभावना किसकी है. पुजारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, 'रविचंद्रन अश्विन.' अश्विन का प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में सबसे हालिया प्रदर्शन देखें तो आईपीएल 2025 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला था. हालांकि, यह सीजन इस ऑफ-स्पिनर और उनकी फ्रैंचाइजी, दोनों के लिए ही निराशाजनक रहा. अश्विन ने 9 मैचों में केवल 7 विकेट लिए और 283 रन दिए, जबकि सीएसके का अभियान 14 मैचों में से केवल चार जीत के साथ तालिका में सबसे नीचे रहकर खत्म हुआ.

कोहली का लिया नाम

जब पुजारा से यह पूछा गया कि कौन सा खिलाड़ी सभी प्रमुख रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है तो उन्होंने जवाब दिया, 'विराट कोहली.' भारत के महानतम टेस्ट कप्तानों में से एक कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लंबे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, जहां उन्होंने 5 टेस्ट मैचों में केवल 190 रन बनाए थे. उनका अपना पिछला इंटरनेशनल मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फाइनल के रूप में खेला था, जहां भारत ने खिताबी जीत दर्ज की. अब वह अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे.