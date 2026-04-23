R Ashwin: चेन्नई में स्पिन के सुल्तान अश्विन ने डाला वोट, फैंस ने सेल्फी के लिए घेरा, वीडियो वायरल

R Ashwin: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग जारी हो चुकी है. भारत के पूर्व क्रिकेटर और स्पिन के सुल्तान रविचंद्रन अश्विन ने इसी बीच गुरुवार को चेन्नई के वेस्ट माम्बलम स्थित सीतारामन विद्यालय मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के एक वोटिंग सेंटर में अपना वोट डाला. रविचंद्रन अश्विन के साथ उनकी पत्नी, प्रीति नारायणन भी मौजूद थीं. रविचंद्रन अश्विन ने लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया. वोट डालने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाई, और फिर फैंस के साथ सेल्फी ली.

(@ZeeNews) April 23, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

चेन्नई में स्पिन के सुल्तान अश्विन ने डाला वोट

रविचंद्रन अश्विन ने वोट डालने के बाद कहा, 'तमिलनाडु में यह चुनाव बहुत अहम है. मैं बस आकर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता था. मैंने अपना काम कर दिया है और अब, हर किसी को अपना काम करना है. उम्मीद है, जो भी सत्ता में आएगा, वह तमिलनाडु की सूरत बदल देगा.' बता दें कि विधानसभा चुनावों के तहत पूरे तमिलनाडु में वोटिंग हो रही है, जिसमें कई जानी-मानी हस्तियां भी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं.

सुपरस्टार रजनीकांत ने भी डाला वोट

इससे पहले सुबह, एक्टर अजित कुमार और सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने-अपने पोलिंग बूथ पर वोट डाले. मक्कल निधि मय्यम (MNM) के चीफ और दिग्गज एक्टर कमल हासन ने भी अपनी बेटी श्रुति हासन के साथ वोट डाला. तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग सुबह 7:00 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई. वोटिंग आज शाम 6:00 बजे खत्म होगी. वोटों की गिनती 4 मई को होनी है. तमिलनाडु की चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) अर्चना पटनायक ने बताया कि राज्य के वोटरों में 5.73 करोड़ से ज्यादा वोटर शामिल हैं, जिनमें 2,93,04,905 महिला वोटर, 2,80,30,658 पुरुष वोटर और 7,728 थर्ड-जेंडर वोटर हैं.

रविचंद्रन अश्विन के रिकॉर्डस

रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट हासिल किए हैं और 3503 रन भी बनाए हैं. रविचंद्रन अश्विन ने 116 वनडे मैचों में 156 विकेट और 65 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 72 विकेट हासिल किए हैं. रविचंद्रन अश्विन ने वनडे मैचों में 707 रन और टी20 इंटरनेशनल मैचों में 184 रन बनाए हैं. 220 IPL मैचों में रविचंद्रन अश्विन ने 187 विकेट हासिल किए हैं और 833 रन भी बनाए हैं.