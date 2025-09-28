'उसे FINAL में दो मौका', अश्विन की बड़ी मांग, इस खूंखार क्रिकेटर को बताया पाकिस्तान का काल

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है. दोनों टीमें रविवार (28 सितंबर) को आमने-सामने होंगी. इस मैच को लेकर पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं. भारत के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि टीम इंडिया को फाइनल में अर्शदीप सिंह को मौका देना चाहिए. इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था.

सुपर ओवर में दिखा अर्शदीप का दम

अर्शदीप सिंह टूर्नामेंट में दूसरी बार श्रीलंका के खिलाफ उतरे थे. उन्होंने सुपर ओवर में शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ दो रन देकर दो विकेट लिए थे. इससे भारत ने आसानी से जीत हासिल की. अपनी उपलब्धियों के बावजूद अर्शदीप को प्लेइंग इलेवन में लगातार जगह बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. भारत मुख्य रूप से जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या पर अपने मुख्य तेज गेंदबाज़ी विकल्पों के रूप में निर्भर रहा है. कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पिन विभाग को मजबूत करने पर जोर दिया है.

'अर्शदीप को खेलना चाहिए'

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल 'ऐश की बात' पर कहा, ''मैं यह अपनी चश्मा लगाकर भी कहूंगा. अगर आप मुझे गहरी नींद से भी जगाते हैं, तो मेरा जवाब नहीं बदलेगा. अर्शदीप को खेलना चाहिए. नंबर 8 का बल्लेबाज कितने रन बनाएगा? बहुत ज्यादा नहीं और आपको उतने की जरूरत भी नहीं है. छह महीने में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए अर्शदीप की बल्लेबाजी पर काम करें. वरुण चक्रवर्ती की बल्लेबाजी पर काम करें. बुमराह पहले से ही थोड़ा हिट कर सकते हैं और ठीक-ठाक बल्ले का स्विंग है. बल्लेबाजी कोच को इन लोगों को ज्यादा समय देना होगा.''

हार्दिक की चोट से बन सकता है मौका

पिछले मैच के दौरान जांघ की चोट के कारण फाइनल के लिए हार्दिक पांड्या की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता के साथ यह स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई है. टीम संयोजन में अर्शदीप के लिए जगह बना सकता है. अश्विन ने समझाया, ''कई मायनों में अगर हार्दिक नहीं खेलते हैं, तो भारत को अर्शदीप को खिलाना होगा. भारत के लिए हार्दिक जरूरी हैं, लेकिन यह उन स्थितियों में से एक है जो अच्छी भी हो सकती है. अर्शदीप को खेलने का मौका मिलेगा और वह फिर से दिखा सकते हैं कि वह भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण गेंदबाज क्यों हैं.''