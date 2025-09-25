Advertisement
trendingNow12936244
Hindi Newsक्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा अश्विन का जलवा, बिग बैश लीग की इस टीम ने किया साइन, 'अन्ना' का आया पहला रिएक्शन

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अब ऑस्ट्रेलिया में जलवा बिखेरते नजर आएंगे. दरअसल, हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने के बाद इस दिग्गज को बिग बैश लीग की टीम सिडनी थंडर ने साइन कर लिया है. इसे लेकर अश्विन का पहला रिएक्शन भी सामने आया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 25, 2025, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा अश्विन का जलवा, बिग बैश लीग की इस टीम ने किया साइन, 'अन्ना' का आया पहला रिएक्शन

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अब ऑस्ट्रेलिया में जलवा बिखेरते नजर आएंगे. दरअसल, हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने के बाद इस दिग्गज को बिग बैश लीग की टीम सिडनी थंडर ने साइन कर लिया है. सिडनी थंडर ने सोशल मीडिया पर अश्विन का टीम में वेलकम करते हुए कुछ पोस्ट शेयर किए हैं. अश्विन आगामी बिग बैश लीग सीजन में एक्शन में नजर आएंगे. सिडनी थंडर से जुड़ने के बाद अश्विन का पहला रिएक्शन भी सामने आया है.

सिडनी थंडर से जुड़े अश्विन

रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग की किसी फ्रेंचाइजी में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. सिडनी थंडर ने इस टी20 फ्रेंचाइजी लीग के आगामी 15वें सीजन के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि की. पिछले ही महीने आईपीएल से संन्यास लेने वाले यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जनवरी की शुरुआत में थंडर के साथ जुड़ेंगे. सिडनी टीम ने सोशल मीडिया पर अश्विन को लेकर कुछ पोस्ट भी किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अश्विन का पहला रिएक्शन

सिडनी थंडर से जुड़ने की जानकारी ऑफिशियल होने के बाद अश्विन का पहला रिएक्शन सामने आया. उन्होंने एक्स अकाउंट पर अपनी नाम की जर्सी की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'Lightning then the Thunder. Now Down Under @ThunderBBL.' अश्विन ने इस मौके पर एक बयान में कहा, 'थंडर को इस बात की पूरी जानकारी थी कि वे मेरा इस्तेमाल कैसे करेंगे और वे इसका समर्थन करने के लिए भी तैयार थे. नेतृत्व के साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही और हम मेरी भूमिका को लेकर पूरी तरह से एकमत हैं. मुझे डेव (डेविड) वार्नर का खेल बहुत पसंद है और जब आपका लीडर आपकी सोच से सहमत हो तो यह हमेशा बेहतर होता है. मैं थंडर नेशन के लिए प्रदर्शन करने के लिए बेताब हूं.'

अश्विन सिडनी थंडर का ड्रेसिंग रूम को डेविड वॉर्नर, लॉकी फर्ग्यूसन, सैम बिलिंग्स जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ साझा करेंगे. अश्विन को टी20 क्रिकेट का अच्छा-खासा अनुभव है. खासकर वह आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबजों की लिस्ट में शामिल हैं. 38 साल के अश्विन अपने 221 आईपीएल मैचों के करियर में 5 अलग-अलग आईपीएल फ्रेंचाइजी- चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले. वह 2010 और 2011 में सीएसके के साथ दो बार आईपीएल चैंपियन रहे हैं और टूर्नामेंट में 187 विकेट लेकर सर्वकालिक 5वें स्थान पर हैं.

बीबीएल 15 के लिए सिडनी थंडर टीम

वेस एगर, टॉम एंड्रयूज, रविचंद्रन अश्विन (भारत), कैमरन बैनक्रॉफ्ट, सैम बिलिंग्स (इंग्लैंड), ओली डेविस, लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूजीलैंड), मैथ्यू गिलक्स, क्रिस ग्रीन, रयान हैडली, शादाब खान (पाकिस्तान), सैम कोंस्टास, नाथन मैकएंड्रू, ब्लेक निकितारस, डैनियल सैम्स, तनवीर संघा, डेविड वॉर्नर.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

R AshwinBBLSydney thunder

Trending news

प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Indus River Water
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Suorme Court
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
ladakh violence
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
;