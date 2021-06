Sanjay Manjrekar के बयान पर R Ashwin ने लिए मजे, फिल्मी डायलॉग मारकर दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: भारतीय कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) अपने तीखे बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार उन्होंने टीम इंडिया के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को लेकर ऐसी बात कही है जिसको लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. अब अश्विन ने मजेदार तरीके से माजरेकर को करारा जवाब दिया है.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने कहा था कि जब लोग ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को क्रिकेट के सर्वकालिक महान गेंदबाजों में से एक बताते हैं, तो उन्हें इससे थोड़ी दिक्कत है. अश्विन ने भारत के लिए 78 टेस्ट मैचों में अब तक 409 विकेट लिए हैं, जिसमें से उन्होंने 30 बार पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं.

संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने क्रिकइंफो से कहा, 'जब लोग उन्हें (अश्विन) सर्वकालिक महान गेंदबाजों में से एक बताते हैं तो मुझे कुछ समस्या है. अश्विन के साथ यह समस्या है कि उन्होंने SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में एक बार भी पांच विकेट नहीं चटकाया है.'

अश्विन (R Ashwin) ने 409 टेस्ट विकेटों में से 286 विकेट भारत में लिए हैं, जिसमें 24 बार पांच या उससे ज्यादा विकेट शामिल है. उन्होंने कहा, 'जब आप भारतीय पिचों पर उनके दमदार प्रदर्शन को देखते हैं तो पिछले चार सालों में जडेजा ने लगभग उनके बराबर विकेट लिए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में अक्षर पटेल ने उनसे ज्यादा विकेट लिए हैं. इसलिए अश्विन को सर्वकालिक महान गेंदबाजों में से एक बताना और ऐसा मानना सही नहीं है.'

संजय मांजरेकर ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा था, 'ऑल टाइम ग्रेट' क्रिकेटर्स के बारे में कही जाने वाली सबसे बड़ी तारीफ है. डॉन ब्रैडमैन, गैरी सोबर्स, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे दिग्गज मेरी लिस्ट में 'ऑल टाइम ग्रेट' हैं. अश्विन इस जगह अभी तक नहीं पहुंचे हैं.

‘All- time great’ is the highest praise & acknowledgement given to a cricketer. Cricketers like Don Bradman, Sobers, Gavaskar, Tendulkar, Virat etc are all time greats in my book. With due respect, Ashwin not quite there as an all-time great yet. #AllTimeGreatExplained

