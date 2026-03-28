अब इस देश में क्रिकेट खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद उठाया बड़ा कदम

Ravichandran Ashwin: आईपीएल 2026 के आगाज से पहले पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने के बाद अश्विन ने आखिरकार बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने अब अमेरिका में क्रिकेट खेलने का फैसला किया है. मेजर लीग क्रिकेट 2026 के लिए अश्विन को सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स फ्रेंचाइजी ने साइन किया है. वो MLC के आगामी सीजन में एक्शन में दिखेंगे.

अमेरिका में T20 लीग खेलेंगे अश्विन

रविचंद्रन अश्विन ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद अमेरिकी टी20 लीग में खेलेंगे. MLC 2026 से जुड़ने पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एमएलसी ने हाल के सत्रों में यह साबित कर दिया है कि वह एक शानदार आयोजन कर सकता है, विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को ला सकता है और अमेरिकी घरेलू क्रिकेट प्रतिभा को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकता है और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के साथ इसका हिस्सा बनने का अवसर ऐसा था जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था.

रविचंद्रन अश्विन ने एक बयान जारी कर कहा कि मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी के रूप में यह जिम्मेदारी निभाना मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं. मेरा पूरा ध्यान इस फ्रेंचाइजी को मैच जिताने और पहली चैंपियनशिप जीतने में मदद करने पर है. साथ ही बे एरिया के प्रशंसकों के लिए शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन करना भी मेरा लक्ष्य है.

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अश्विन के नाम 317 टी20 विकेट

टेस्ट क्रिकेट के महानतम गेंदबाजों में से एक रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भी किसी भी टीम के अहम हथियार साबित हुए हैं. दिग्गज खिलाड़ी ने अभी तक 333 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने मात्र 7.11 की इकॉनमी से 317 विकेट चटकाए हैं.