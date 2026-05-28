ये है दीवानापन... 97 रन पर टूटा वैभव सूर्यवंशी का दिल तो कमेंट्री करते हुए अश्विन की आखें हुईं नम, VIDEO वायरल

SRH के खिलाफ मैच में Vaibhav Suryavanshi ने बल्ले से कोहराम मचाया. 15 साल के युवा धुरंधर ने महज 29 गेंदों पर 97 रनों की तूफानी पारी खेली. एक समय के लिए लगा कि वैभव आसानी से IPL में सबसे तेज शतक का महारिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, लेकिन 29वीं गेंद का सामना करते हुए उनका दिल टूट गया. आउट होने के बाद वैभव मैदान छोड़ने को भी तैयार नहीं थे. उनकी बेबसी को देखकर लाइव कमेंट्री कर रहे पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी भावुक हो गए.
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आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराकर खिताब की तरफ मजबूती से एक और कदम बढ़ाया है. अब क्वालीफायर 2 में आरआर का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. SRH के खिलाफ हुए मैच में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से कोहराम मचाया. 15 साल के युवा धुरंधर ने महज 29 गेंदों पर 97 रनों की तूफानी पारी खेली. एक समय के लिए लगा कि वैभव आसानी से IPL में सबसे तेज शतक का महारिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, लेकिन 29वीं गेंद का सामना करते हुए उनका दिल टूट गया. आउट होने के बाद वैभव मैदान छोड़ने को भी तैयार नहीं थे. उनकी बेबसी को देखकर लाइव कमेंट्री कर रहे पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी भावुक हो गए. सोशल मीडिया पर इस भावुक लंबे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
SRH के खिलाफ हुए आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 12 छक्कों की मदद से 97 रन बनाए. 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया, लेकिन ये शॉट सीमा रेखा के बाहर नहीं गई. प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर वैभव थर्ड मैन की दिशा में कैच आउट हो गए. सेंचुरी मिस होने के बाद वो काफी निराश दिखे. पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके लिए ताली बजा रहा था, लेकिन वैभव खुद से नाराज थे. वो ग्राउंड छोड़ने को तैयार ही नहीं थे. उनकी बेताबी को देखकर कमेंट्री कर रहे अश्विन भी भावुक हो गए. उनकी आंखें भी नम हो गई.
— Ankur (@flick_class) May 27, 2026
वैभव सूर्यवंशी भले ही इस मैच में क्रिस गेल के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके, लेकिन 12 छक्के जड़कर उन्होंने आईपीएल का पुराना इतिहास जरूर बदल दिया. सही मायनों में वैभव सूर्यवंशी IPL में छक्कों की किंग बन गए हैं. उन्होंने क्रिस गेल से ये ताज छीन लिया है. 15 साल के युवा बल्लेबाज आईपीएल 2026 में अब तक 65 छक्के जड़ चुके हैं. इससे पहले 2013 में गेल ने एक सीजन में 59 सिक्स लगाए थे. अब ये महारिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हो चुका है. इसके अलावा वैभव आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उनके सिर पर फिलहाल ऑरेंज कैप भी है. उन्होंने 13 मैचों में 242.86 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बनाए हैं.
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