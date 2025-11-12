Advertisement
खूंखार गेंदबाजी से हिला दी थी दक्षिण अफ्रीका की टीम, क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाला इकलौता दिग्गज

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर यानी 2 दिनों बाद 2 मैचों के टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है. यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. हम आज ऐसे गेंदबाज के बारे में बताएंगे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कारनामा किया है, जो कि शायद ही कोई सोच पाएगा. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:26 AM IST
अश्विन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक ही टेस्ट सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लेने का प्रचंड रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के नाम है. अश्विन इकलौते ऐसे धुरंधर हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान 30 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है.  अश्विन ने ये प्रचंड रिकॉर्ड साल 2015 में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान किया था. 

रविचंद्रन अश्विन
साल 2015 में खेली गई इस सीरीज के दौरान उन्होंने 164.4 ओवर गेंदबाजी करते हुए 11.21की औसत से 31 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया था. गौरतलब है अश्विन ने इस सीरीज के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 31 विकेट हासिल किया. यही नहीं 4 बार एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट भी लिया था. 

अश्विन का टेस्ट करियर
रविचंद्रन अश्विन ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 2011 में की थी.  उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 106 टेस्ट मैचों की 200 पारियों में  2.83 की इकोनॉमी से 537 विकेट चटकाए हैं.  इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 7/59 का रहा है. वहीं, उन्होंने अपने करियर के दौरान 37 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. वहीं, 8 बार 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है. बता दें कि अश्विन भारतीय क्रिकेट इतिहास के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Ravichandran Ashwin

