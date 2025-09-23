मैदान पर वापसी करेगा भारत का ये दिग्गज स्पिनर, इन 4 विदेशी टीमों के बीच होगी महाजंग!

साल 2024 के आखिरी में रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इसके बाद उन्होंने आईपीएल से चेन्नई सुपरकिंग्स की फ्रेंचाइजी को भी छोड़ने का फैसला किया. साल 2025 के आईपीएल में अश्विन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. उन्होंने 7 मैच में मात्र 9 विकेट चटकाए थे. कुछ ही महीने बाद उन्होंने बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से पूरी तरह से दूरी बना ली. उनके आईपीएल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह विदेशी लीग खेल पाना थी. इसी बीच अश्विन के मैदान पर वापसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है.

2 लीगों में करेंगे शिरकत

अभी तक उनके केवल बिग बैश लीग खेलने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब पता लग रहा है वो बिग बैश लीग के साथ-साथ यूएई की इंटरनेशनल लीग (ILT20) में भी शिरकत कर सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है की दोनों खेलते नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट्स की माने तो अश्विन ने यूएई के टी20 लीग के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उनके बिग बैश लीग खेलने की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बैश के लिए उन्हें 3-4 टीम से ऑफर आए हैं. जैसे सिडनी सिकरस, सिडनी थंडर, होबार्ट हरिकेन्स, एडिलेड स्ट्राइकर्स जैसी टीमें शामिल हैं. देखना दिलचस्प होगा अश्विन किसकी तरफ से खेलते नजर आएंगे.

अश्विन को लेकर चर्चा बढ़ी

पिछले कुछ सालों से उनकी विदेशी लीगों में खेलने की चर्चा डबल हो गई थी. उन्होंने संन्यास लेने के बाद इशारा कर दिया था कि वो विदेशी लीग खेलते दिखेंगे. इस साल पहले वो यूएई फिर ऑस्ट्रेलिया खेलने जा सकते हैं. बिग बैश लीग का आगाज 14 दिसंबर से होगा और फाइनल मुकाबला 25 जनवरी को खेला जाना है. वहीं, अगर बात करें ILT20 की तो वो 10 जनवरी से 11 फरवरी तक खेला जाएगा. अश्विन ILT20 खेलेंगे और फिर बिग बैश खेलने निकलेंगे.

अश्विन का टीT20 करियर

अश्विन क्रिकेट के बेहद अनुभवी स्पिन गेंदबाज हैं. यही नहीं उनकी स्पिन गेंदबाजी उन्हें टी20 का बेहद अहम खिलाड़ी बनाती है. उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए फ्रेंचाइजी काफी मशक्कत करती दिखेंगी. साथ ही सभी की निगाहें अश्विन पर होंगी क्योंकि पहली बार वो किसी विदेशी लीग में शिरकत करते दिखेंगे. अश्विन ने अपने टी 20 करियर में खेले 333 मैचों में 317 विकेट चटकाए हैं और बल्ले से 1000 से भी ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया है.