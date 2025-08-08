IPL 2026 में पहले आई चौंकाने वाली खबर, CSK से नहीं खेलना चाहता ये भारतीय धुरंधर!

आईपीएल 2026 से पहले एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, यह खबर चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी से जुडी हुई है. अनुभवी भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अलग होना चाहते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इस दिग्गज स्पिनर ने 5 बार की चैंपियन सीएसके से अलग होने का मन बना लिया है और इस बारे में मैनेजमेंट को बता भी दिया है. अश्विन चाहते हैं कि सीएसके मैनेजमेंट उन्हें आगामी सीजन से पहले रिलीज कर दे. बड़ा सवाल यह है कि आखिरी अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स से अलग क्यों होना चाहते हैं?

CSK से नहीं खेलना चाहते अश्विन

रविचंद्रन अश्विन के IPL2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी से अलग होने की संभावना है. क्रिकबज की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. हालांकि, इसके पीछे का कोई कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अश्विन ने अपना मन बना लिया है और फ्रेंचाइजी को भी इस बारे में बता दिया है. इस खबर ने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है. सबके मन में यही सवाल घूम रहा है कि आखिर अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स से अलग क्यों होना चाहते हैं.

लगभग 10 करोड़ में CSK ने खरीदा था

बता दें कि अश्विन को आईपीएल 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी ने लगभग 10 करोड़ रुपये (9.75 करोड़) की मोटी रकम देकर खरीदा था. 10 साल बाद उनकी चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी हुई थी. इससे पहले वह 2008 से 2015 तक इस फ्रेंचाइजी के लिए खेले थे. हालांकि, वापसी करते हुए आईपीएल 2025 में अश्विन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. अश्विन को 9 मैचों में मौका मिला, जिसमें वह सिर्फ 7 ही विकेट ले सके. इतना ही नहीं, उनके बल्ले से एक भी दमदार पारी देखने को नहीं मिली.

किसी और टीम में जाएंगे अश्विन?

इस खबर के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अश्विन किसी और टीम में जाने की तैयारी हैं. हालांकि, जो भी होगा आने वाले समय में सामने आ जाएगा. अश्विन के आईपीएल करियर की बात करें तो वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं. चेन्नई सुपर किंग्स की वो फ्रेंचाइजी थी, जिसके साथ 2008 में उनका आईपीएल करियर शुरू किया. 2016 में वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स में आ गए. दो सीजन इस टीम से खेलने के बाद पंजाब किंग्स का हिस्सा बने. 2020 में उनकी दिल्ली कैपिटल्स में एंट्री हुई. 2022 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया. अश्विन को 221 आईपीएल मैचों का अनुभव है, जिसमें उन्होंने एक अर्धशतक के साथ 833 रन बनाए हैं. वहीं, गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 187 विकेट झटके हैं.