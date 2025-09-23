16 साल के IPL करियर में नहीं लगी इतनी मोटी बोली, ILT20 में मालामाल हो जाएंगे अश्विन? बेस प्राइज छू रहा आसमान
Advertisement
trendingNow12934035
Hindi Newsक्रिकेट

16 साल के IPL करियर में नहीं लगी इतनी मोटी बोली, ILT20 में मालामाल हो जाएंगे अश्विन? बेस प्राइज छू रहा आसमान

पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन इन दिनों चर्चा में आ चुके हैं. उन्होंने पिछले साल के अंत में अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास का ऐलान कर दिया था. लेकिन अब वो क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर कमबैक करने वाले हैं. उन्होंने विदे ILT20 के लिए संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली नीलामी के लिए साइन अप किया है. इसमें उनका बेस प्राइज आसमान छू रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

R Ashwin
R Ashwin

पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन इन दिनों चर्चा में आ चुके हैं. उन्होंने पिछले साल के अंत में अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास का ऐलान कर दिया था. लेकिन अब वो क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर कमबैक करने वाले हैं. उन्होंने विदे ILT20 के लिए संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली नीलामी के लिए साइन अप किया है. इसमें उनका बेस प्राइज आसमान छू रहा है. ऐसे में इस लीग में उनपर इस लीग में बड़ी बोली की संभावना है. 

IPL में कभी नहीं लगी इतनी मोटी बोली 

आईपीएल में अश्विन ने 16 सीजन खेले. इस दौरान उन्होंने कई ऑक्शन में करोड़ों की कमाई की. लेकिन कभी 10 करोड़ के आंकड़े को छूने में कामयाब नहीं हुए. यूएई की इस लीग में अश्विन मालामाल हो सकते हैं क्योंकि उनका बेस प्राइज यूएई की टी20 लीग में सबसे ज्यादा नजर आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अश्विन ने $120,000 (£89,000) के बेस प्राइज पर प्रवेश किया है जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक है.

Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल से भी लिया संन्यास

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अश्विन ने आईपीएल से भी विदाई ले ली. बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक जो भी खिलाड़ी इंटरनेशनल और आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर देगा उसे ही विदेशी लीगों में खेलने की अनुमति दी जाएगी. आईपीएल 2025 में अश्विन गेंद से कुछ खास प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं हो सके थे. इसके बाद उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट लिया और अब विदेशी लीगों के लिए तैयार हैं. 

ये भी पढे़ं.. Asia Cup के बीच क्रिकेट जगत को सदमा, दिग्गज का अचानक निधन, 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में निभाई थी भूमिका

BBL में भी खेल सकते हैं अश्विन

रिपोर्ट्स के मुताबिक अश्विन न सिर्फ ILT20 बल्कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का भी हिस्सा रहेंगे. ILT20 के लिए ऑक्शन की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी जबकि टूर्नामेंट दिसंबर में खेला जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि अश्विन बोली का नया रिकॉर्ड कायम करते हैं या नहीं. ILT20 में इंग्लैंड के स्टार प्लेयर्स फिल साल्ट, सैम करन, टॉम बैंटन, लियाम लिविंगस्टोन और डैन लॉरेंस उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें फ्रैंचाइज़ी ने पहले ही अनुबंधित या रिटेन कर लिया है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

R Ashwin

Trending news

बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
;