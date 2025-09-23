16 साल के IPL करियर में नहीं लगी इतनी मोटी बोली, ILT20 में मालामाल हो जाएंगे अश्विन? बेस प्राइज छू रहा आसमान

पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन इन दिनों चर्चा में आ चुके हैं. उन्होंने पिछले साल के अंत में अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास का ऐलान कर दिया था. लेकिन अब वो क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर कमबैक करने वाले हैं. उन्होंने विदे ILT20 के लिए संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली नीलामी के लिए साइन अप किया है. इसमें उनका बेस प्राइज आसमान छू रहा है. ऐसे में इस लीग में उनपर इस लीग में बड़ी बोली की संभावना है.

IPL में कभी नहीं लगी इतनी मोटी बोली

आईपीएल में अश्विन ने 16 सीजन खेले. इस दौरान उन्होंने कई ऑक्शन में करोड़ों की कमाई की. लेकिन कभी 10 करोड़ के आंकड़े को छूने में कामयाब नहीं हुए. यूएई की इस लीग में अश्विन मालामाल हो सकते हैं क्योंकि उनका बेस प्राइज यूएई की टी20 लीग में सबसे ज्यादा नजर आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अश्विन ने $120,000 (£89,000) के बेस प्राइज पर प्रवेश किया है जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक है.

Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल से भी लिया संन्यास

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अश्विन ने आईपीएल से भी विदाई ले ली. बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक जो भी खिलाड़ी इंटरनेशनल और आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर देगा उसे ही विदेशी लीगों में खेलने की अनुमति दी जाएगी. आईपीएल 2025 में अश्विन गेंद से कुछ खास प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं हो सके थे. इसके बाद उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट लिया और अब विदेशी लीगों के लिए तैयार हैं.

ये भी पढे़ं.. Asia Cup के बीच क्रिकेट जगत को सदमा, दिग्गज का अचानक निधन, 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में निभाई थी भूमिका

BBL में भी खेल सकते हैं अश्विन

रिपोर्ट्स के मुताबिक अश्विन न सिर्फ ILT20 बल्कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का भी हिस्सा रहेंगे. ILT20 के लिए ऑक्शन की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी जबकि टूर्नामेंट दिसंबर में खेला जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि अश्विन बोली का नया रिकॉर्ड कायम करते हैं या नहीं. ILT20 में इंग्लैंड के स्टार प्लेयर्स फिल साल्ट, सैम करन, टॉम बैंटन, लियाम लिविंगस्टोन और डैन लॉरेंस उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें फ्रैंचाइज़ी ने पहले ही अनुबंधित या रिटेन कर लिया है.