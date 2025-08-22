'लगातार बाहर बैठना ...', संन्यास पर अश्विन का सनसनीखेज खुलासा, राहुल द्रविड़ के सामने कह दी दिल की बात

रविचंद्रन अश्विन आए दिन अपने यूट्यूब चैनल पर नए-नए बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं. अब उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें अश्विन भारत के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ का इंटरव्यू लिया है. उन्होंने पूर्व कप्तान के सामने अपनी दिल की बात भी कह दी. अश्विन ने पिछले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के दौरान संन्यास लिया था. उस बारे में बोलते हुए अश्विन का दर्द अपने पूर्व कोच के आगे छलक गया. उन्होंने बताया कि क्यों दिसंबर 2024 में उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा था.

'मुझे लगा यही सही समय है'

38 वर्षीय अश्विन ने भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ से बात करते हुए कहा, "मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि संन्यास लेने का वो समय पूरी तरीके से पर्सनल था बजाय प्रोफेशनल तरीके से छोड़ने के. मैं जहां खड़ा था मुझे लगता है वो ही सही समय था. है ना?'' अश्विन ने अपनी उम्र का मजाक बनाते हुए कहा, ''मुझे लगता मैं मेरी उम्र भी हो रही थी.''

अश्विन ने आगे बताई असली सच्चाई

अश्विन ने कहा, ''लगातार क्रिकेट का शेड्यूल और उसके बाद जाकर वहां बाहर बेंच पर बैठना. खासकर विदेशी दौरों पर ऐसा होना. दौरों पर जाना और आप आपको बस बेंच पर बैठना पड़ रहा है. आखिरकार मैंने इन सबसे परेशान होकर संन्यास ले ही लिया. इसके साथ ही मुख्य कारण मेरा परिवार भी था. मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है देश के लिए खेलते हुए योगदान ना देना, लेकिन आप सोचते हो की बच्चों के साथ रहा जाए और ज्यादा से ज्यादा समय फैमिली के साथ बिताया जाए.''

करियर की शुरुआत में छोड़ने का समय सोचा था

अश्विन ने आगे कहा, ''मैंने अपने करियर की शुरुआत में ही सोच रखा था कि मैं 34-35 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लूंगा. ये चीज हमेशा से ही मेरे दिमाग में बनी रही. मेरा इंटरनेशनल करियर खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आगे भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहूंगा.''

द्रविड़ ने क्या कहा?

राहुल द्रविड़ ने उनसे कहा, ''कई बार कुछ समय के लिए क्रिकेट छोड़ने से आपका पैशन भी सामने आ सकता है.'' अश्विन उस बात पर सहमति देते हुए बोले, ''उन्हें स्पोर्ट्स से कनेक्शन बनाने के लिए समय चाहिए था.''