पहले इंटरनेशनल...और अब IPL को कहा अलविदा, Final मैचों में रहे हैं धोनी के ट्रंप कार्ड, देखें अश्विन के रिकॉर्ड्स
Advertisement
trendingNow12898371
Hindi Newsक्रिकेट

पहले इंटरनेशनल...और अब IPL को कहा अलविदा, Final मैचों में रहे हैं धोनी के ट्रंप कार्ड, देखें अश्विन के रिकॉर्ड्स

भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है.  हाल ही में उनके आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स को छोड़ने को लेकर विवाद चल रहा थी. इसी बीच रविंद्नन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है. बात अगर करें अश्विन के आईपीएल में प्रदर्शन की तो वे फाइनल मैचों में धोनी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ravi Ashwin taken retirement from IPL
Ravi Ashwin taken retirement from IPL

भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है.  हाल ही में उनके आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स को छोड़ने को लेकर विवाद चल रहा थी. इसी बीच रविंचद्नन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है. संन्यास की बात पर उन्होंने कहा अब वे आईपीएल नहीं बल्कि दुनिया भर की लीग में खेलते हुए दिखेंगे. बात अगर करें अश्विन के  आईपीएल में प्रदर्शन की तो वे फाइनल मैचों में धोनी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं.

फाइनल मैचों में मैच विनर रहे हैं अश्विन

चेन्नई की जीत में रविचंद्रन अश्विन की खास भूमिका रही है. ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा. अश्विन आईपीएल के फाइनल मुकाबलों में अपनी टीम के लिए किसी मैच विनर से कम नहीं रहे हैं. अश्विन ने साल 2010 में खेले गए चैंपियंस लीग के फाइनल मैच में महज 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चेन्नई को खिताब जिताने में अहम रोल अदा किया था. वहीं , आईपीएल 2010 के फाइनल मुकाबले में  4 ओवर में 1 महज 24 रन देते हुए 1 मेडन ओवर के साथ किफायती गेंदबाजी कर टीम को खिताब जिताने में खास भूमिका निभाई थी. इसके बाद साल 2011 में अश्विन ने  चेन्नई को लगातार दूसरी बार खिताब दिलाने में अपना पूरा जोर लगा दिया. 2011 के IPL फाइनल में अश्विन ने 4 ओवरों में 16 रन देकर 3 विकेट झटके थे. इसके बाद साल 2014 के चैंपियंस लीग के फाइनल में एक बार फिर अश्विन ने महज 3 ओवर में 26 रन देकर टीम के लिए खास योगदान दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2025 में रहा था खराब प्रदर्शन

अश्विन ने साल 2025 में आईपीएल के 18वें सीजन में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया. इस सीजन खेले 9 मैचों में 9.13 की खराब इकोनॉमी से अश्विन ने महज 7 विकेट झटके थे. कुछ विवादों के कारण अश्विन ने इस साल महज 9 मैच ही खेले.

अश्विन का आईपीएल करियर

अश्विन ने आईपीएल में 211 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 187 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 रनों का रहा है. वहीं 211 मैचों की 34 पारियों  में 118 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 833 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 50 रनों का रहा है.

ये भी पढ़ें: 'वह एक पाखंडी हैं' -गौतम गंभीर पर आग बबूला हुआ ये भारतीय क्रिकेटर, जमकर सुनाई खरी-खोटी

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Ravichandran AshwinAshwin Retirement

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;