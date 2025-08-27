पहले इंटरनेशनल...और अब IPL को कहा अलविदा, Final मैचों में रहे हैं धोनी के ट्रंप कार्ड, देखें अश्विन के रिकॉर्ड्स

भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है. हाल ही में उनके आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स को छोड़ने को लेकर विवाद चल रहा थी. इसी बीच रविंचद्नन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है. संन्यास की बात पर उन्होंने कहा अब वे आईपीएल नहीं बल्कि दुनिया भर की लीग में खेलते हुए दिखेंगे. बात अगर करें अश्विन के आईपीएल में प्रदर्शन की तो वे फाइनल मैचों में धोनी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं.

फाइनल मैचों में मैच विनर रहे हैं अश्विन

चेन्नई की जीत में रविचंद्रन अश्विन की खास भूमिका रही है. ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा. अश्विन आईपीएल के फाइनल मुकाबलों में अपनी टीम के लिए किसी मैच विनर से कम नहीं रहे हैं. अश्विन ने साल 2010 में खेले गए चैंपियंस लीग के फाइनल मैच में महज 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चेन्नई को खिताब जिताने में अहम रोल अदा किया था. वहीं , आईपीएल 2010 के फाइनल मुकाबले में 4 ओवर में 1 महज 24 रन देते हुए 1 मेडन ओवर के साथ किफायती गेंदबाजी कर टीम को खिताब जिताने में खास भूमिका निभाई थी. इसके बाद साल 2011 में अश्विन ने चेन्नई को लगातार दूसरी बार खिताब दिलाने में अपना पूरा जोर लगा दिया. 2011 के IPL फाइनल में अश्विन ने 4 ओवरों में 16 रन देकर 3 विकेट झटके थे. इसके बाद साल 2014 के चैंपियंस लीग के फाइनल में एक बार फिर अश्विन ने महज 3 ओवर में 26 रन देकर टीम के लिए खास योगदान दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2025 में रहा था खराब प्रदर्शन

अश्विन ने साल 2025 में आईपीएल के 18वें सीजन में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया. इस सीजन खेले 9 मैचों में 9.13 की खराब इकोनॉमी से अश्विन ने महज 7 विकेट झटके थे. कुछ विवादों के कारण अश्विन ने इस साल महज 9 मैच ही खेले.

अश्विन का आईपीएल करियर

अश्विन ने आईपीएल में 211 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 187 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 रनों का रहा है. वहीं 211 मैचों की 34 पारियों में 118 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 833 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 50 रनों का रहा है.

ये भी पढ़ें: 'वह एक पाखंडी हैं' -गौतम गंभीर पर आग बबूला हुआ ये भारतीय क्रिकेटर, जमकर सुनाई खरी-खोटी