Ravichandran Ashwin के स्कूल के टीचर Sexual Harassment के आरोप में गिरफ्तार, गेंदबाज ने शेयर किया ये मैसेज

नई दिल्ली: टीम इंडिया के स्टार स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अपनी स्कूलिंग पीएसबीबी से की है. हाल ही में पीएसबीबी के स्कूल के शिक्षक को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) इस घटना से बेहद दुखी हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने विचार रखे हैं.

अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने ट्विटर पर लिखा, ‘न केवल पीएसबीबी के एक पुराने छात्र के रूप में बल्कि दो लड़कियों के पिता के रूप में भी परेशान करने वाली रातें गुजरी. शिक्षक की गिरफ्तारी का जो मामला सामने आया है. उसे देखते हुए भविष्य में हमारे चारों ओर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, हमें कार्रवाई करने की जरूरत है और सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है’.

Been a couple of disturbing nights, not only as an old student of PSBB but also as a father of 2 young girls.

Rajagopalan is one name that’s come out today, but to stop such incidences all around us in the future, we need to act and need a complete overhaul of the system.

— Mask up and take your vaccin (@ashwinravi99) May 25, 2021