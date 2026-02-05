Advertisement
trendingNow13099053
Hindi Newsक्रिकेटT20 विश्व कप से 48 घंटे पहले अश्विन का चौंकाने वाला बयान, दुनिया की इस खतरनाक टीम को बोल दिया अनस्किल्ड

T20 विश्व कप से 48 घंटे पहले अश्विन का चौंकाने वाला बयान, दुनिया की इस खतरनाक टीम को बोल दिया अनस्किल्ड

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाना वाला टी20  विश्व कप की शुरुआत होने में अब महज 48 घंटे का समय शेष रह गया है. सभी टीमों ने लगभग-लगभग अपनी तैयारी पूरी कर ली है और वार्मअप मैच भी खत्म हो चुके हैं. उनका मानना है कि कैरेबियाई टीम अब महज डार्क हार्स बनकर रह गई है.अश्विन इसके पीछे की मुख्य वजह उनकी गेंदबाजी को मान रहे हैं.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 05, 2026, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ravichandran Ashwin
Ravichandran Ashwin

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाना वाला टी20  विश्व कप की शुरुआत होने में अब महज 48 घंटे का समय शेष रह गया है. सभी टीमों ने लगभग-लगभग अपनी तैयारी पूरी कर ली है और वार्मअप मैच भी खत्म हो चुके हैं. इस बार का विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है. इसी बीच टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर  रवीचंद्रन अश्विन ने दुनिया की बेहद खतरनाक टीम  को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया. अश्विन का बयान सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं. बता दें कि उनका मानना है कि टी20 की सबसे खतरनाक टीम और 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज के पास अब वो क्षमता और स्किल नहीं बची है. उनका मानना है कि कैरेबियाई टीम अब महज डार्क हार्स बनकर रह गई है.अश्विन इसके पीछे की मुख्य वजह उनकी गेंदबाजी को मान रहे हैं.

कमजोर गेंदबाजी 
अश्विन ने सबसे पहले कैरेबियाई टीम की गेंदबाजी पर हमला किया और बताया कि पहले उनके पास खतरनाक स्पिनर हुआ करते थे. अश्वीन ने बताया सुनील नारायण और सैमुल्स बद्री जैसे गेंदबाजी टीम के नीव थे. बद्री के पास सटीक लाइन और लेंथ था.तो वहीं सुनील नारायण दबाव बनाने के लिए माहिर थे. मौजूदा समय में वेस्टइंडीज में ये चीजें दूर-दूर तक नहीं दिखाई देती हैं. साथ ही अश्विन ने मैनेजमेंट से नाराजगी जाहिर करते हुए ये भी बताया कैसे सुनील नारायण और निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ियों को टीम में नहीं रखना उनका सबसे बड़े फेलियर को जाहिर करता है.

'सारे विभाग में करना होगा काम'
अश्विन ने बताया कैसे वेस्टइंडीज की टीम केवल पावर हिटिंग पर निर्भर करती है. स्पिनरों के खिलाफ वह स्वीप शॉट्स खेलने से घबराते हैं. अश्विन ये भी बताया कि टीम कैसे दवाब में पैनिक हो जाती है परिस्थितियों को संभाल नहीं पाती है. जो की बड़े इवेंट्स और टूर्नामेंट को जीतने में दिक्कत खड़ी कर सकता है. उन्होंने बताया कोई भी टूर्नामेंट केवल बल्लेबाजों के दम पर नहीं जीता जाता गेंदबाजी भी उसमें खास रोल अदा करती है और वेस्टइंडीज इस मामले में बेहद कमजोर नजर आती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

2 बार जीता है खिताब
बहरहाल, आपको बता दें एक समय था जब टी20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज से दुनिया की अच्छी-अच्छी टीमें खौंफ खाती थी. वेस्टइंडीज के पास नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक बल्लेबाजी हुआ करती थी.दुनिया की बड़ी-बड़ी टीमें भी वेस्टइंडीज के सामने खौंफ खाती थी. इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2016 के टी20 विश्व कप के फाइनल में कार्लोस ब्रेथवेट द्वारा खेली गई तूफानी पारी को भला कौन ही भूल पाएगा. वेस्टइंडीज ने 2 बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है. 

T20 विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज 
शाई होप (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड.

 ये भी पढ़ें : ना कोहली, ना रोहित... T20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोरर कौन? देखें पूरी लिस्ट

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Ravichandran Ashwin

Trending news

मेघालय में दर्दनाक हादसा... कोयला खदान में भीषण धमाके से 10 मजदूरों की मौत
Meghalaya News
मेघालय में दर्दनाक हादसा... कोयला खदान में भीषण धमाके से 10 मजदूरों की मौत
'पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था', लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा खुलासा
PM Modi
'पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था', लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा खुलासा
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
West bengal elections
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
Rahul Gandhi
राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने कहा ‘अबोध बालक’, भड़क गईं प्रियंका गांधी, क्या बोलीं?
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
Maharashtra news
'कहां रुकना है, कहां जाना है...' जाम ने बढ़ाई मुसीबत, यात्रियों ने उतारा गुस्सा
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?
Telangana NEWS
रेवंत रेड्डी पर भड़के BRS लीडर, चंद्रशेखर राव को क्या बोल गए थे तेलंगाना सीएम?
'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
M. P. Ravneet Bittu
'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद बिट्टू ने कांग्रेस की खोली पोल?
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा
CM Siddaramaiah
'न सिद्धारमैया, न शिवकुमार...',CM कुर्सी पर खींचतान के बीच एक्टिव हुआ तीसरा मोर्चा
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Odisha news
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'पीएम ने सदन में न आकर अप्रिय दृश्यों को रोका...,' सदन में स्पीकर ने प्रधानमंत्री का जताया आभार, घटना रोकने के लिए की सराहना
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session (Day 7) Live: 'पीएम ने सदन में न आकर अप्रिय दृश्यों को रोका...,' सदन में स्पीकर ने प्रधानमंत्री का जताया आभार, घटना रोकने के लिए की सराहना