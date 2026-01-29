अश्विन ने अचानक विराट कोहली को क्यों किया फोन? सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब

Virat Kohli Ashwin: भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्नन अश्विन क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं. वह अपने यूट्यूब चैनल पर बेबाक राय के लिए मशहूर हो गए हैं. अश्विन को कभी इस कारण आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है. हाल ही में विराट कोहली और रोहित शर्मा से संबंधित वाकये में उन्हें ट्रोल किया गया. इसके बाद अश्विन ने सोशल मीडिया पर आलोचकों को मुहंतोड़ जवाब दिया.

अश्विन की एनालिसिस के बाद मचा था हंगामा

अश्विन के बारे में यह दावा किया गया था कि पूर्व भारतीय स्पिनर ने गुवाहाटी में तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड पर भारत की जीत का एनालिसिस करते समय विराट कोहली पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा था. भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की बढ़त बनाने के लिए सिर्फ 10 ओवर में 154 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था. मैच के बाद के एक वीडियो में अश्विन ने भारत के बदलते बैटिंग अप्रोच के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने कंजर्वेटिव स्टाइल से आक्रामक, हाई-टेम्पो क्रिकेट की ओर बदलाव पर जोर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट पर निशाना साधने का आरोप

इस चर्चा के दौरान अश्विन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल को याद किया, जहां भारत ने 20 ओवर में 176 रन बनाए थे और कुल स्कोर को सात रनों से बचाया था. उन्होंने जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग और सूर्यकुमार यादव के मैच पलटने वाले कैच की भी तारीफ की. हालांकि, फाइनल में कोहली की महत्वपूर्ण 59 गेंदों में 76 रनों की पारी का जिक्र न करने पर कुछ फैंस ने अश्विन पर आरोप लगाया कि वह सीनियर बैटर की अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना कर रहे थे.

ये भी पढ़ें: 5 शतक और 1142 रन का मैच... विकेटकीपर, बल्लेबाज और गेंदबाज, जब भारत के 11 खिलाड़ियों ने की थी बॉलिंग

अश्विन ने किया खुलासा

एक्स पर ऐसी ही एक पोस्ट का जवाब देते हुए अश्विन ने साफ किया कि उनके और कोहली के बीच कोई दिक्कत नहीं है और बताया कि उन्होंने पर्सनली विराट से बात की थी. अश्विन ने लिखा, ''अभी विराट से अप्रत्यक्ष हमले की चिंता के बारे में बात की और हम दोनों इस बात पर खूब हंसे कि सोशल मीडिया ऐसी क्लिकबेट फैन वॉर में कैसे काम करता है. हमें जुड़ने और बात करने का मौका देने के लिए धन्यवाद.''

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया के फैंस के लिए आई बुरी खबर... दिग्गज कोच का अचानक निधन, सदमे में खेल जगत

कोहली और अश्विन ने साथ में किया कमाल

फैन राइवलरी सोशल मीडिया पर एक आम बात है. विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के बीच सपोर्टर की लड़ाई सबसे प्रमुख है. कोहली, सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी से जुड़ी ऐसी ही बहसें भी पिछले कुछ सालों में आम रही हैं. अश्विन और कोहली का भारतीय क्रिकेट में लंबा साथ रहा है. दोनों ने 2011 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. कोहली की कप्तानी के दौरान अश्विन भारत के प्रमुख स्पिनर के रूप में उभरे और बाद में टेस्ट क्रिकेट में देश के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने. दोनों ने कई बड़ी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 2018 में ऑस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत, घर पर लगातार दबदबा, लगातार पांच आईसीसी टेस्ट मेस खिताब और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाना शामिल है.