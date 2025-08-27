'I Love You...', अश्विन के आईपीएल से संन्यास लेने पर वाइफ ने किया पोस्ट, लिखी दिल की बात

2024 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले दिग्गज भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया है. दरअसल, अश्विन ने 27 अगस्त को एक पोस्ट शेयर कर बताया कि अब वह आईपीएल भी नहीं खेलेंगे. जी हां, अश्विन ने आईपीएल को भी अलविदा कह दिया है. लीग इतिहास के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इस स्पिनर को फैंस अब IPL में खेलते नहीं देख पाएंगे. अश्विन ने पोस्ट में लिखा, 'इस यात्रा को खत्म करने का समय आ गया है.' उनके इस संन्यास के फैसले पर पत्नी प्रीति नारायणन का रिएक्शन आया है.

अश्विन ने आईपीएल से भी लिया संन्यास

आईपीएल 2025 में अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे. उन्हें मेगा ऑक्शन में 5 बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी सीएसके ने करोड़ों रुपये की मोटी रकम देकर टीम में शामिल किया था. हालांकि, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि अश्विन आगामी सीजन से पहले सीएसके से अलग होने वाले हैं. इस बीच अश्विन ने आईपीएल से संन्यास का फैसला लेकर हर किसी को चौंका दिया. बता दें कि अश्विन के नाम आईपीएल में 187 विकेट दर्ज हैं. वह सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में 5वें नंबर पर हैं.

रिटायरमेंट पोस्ट में क्या लिखा?

अश्विन ने X पर लिखा, 'कहते हैं कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है. एक आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के एक एक्स्प्लोरर के रूप में मेरा समय आज से शुरू हो रहा है. मैं सभी फ्रेंचाइजी, आईपीएल और बीसीसीआई को इन सभी शानदार यादों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं.'

वाइफ का आया ये रिएक्शन

अश्विन के संन्यास लेने के इस फैसले पर उनकी पत्नी प्रीति नारायणन ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की. उन्होंने लिखा, 'I Love You! अश्विन. तुम्हें नए काम करते और नई ऊंचाइयों को छूते देखने के लिए उत्सुक हूं.' अश्विन आईपीएल में कई फ्रेंचाइजियों का हिस्सा रहे हैं. 2025 में सीएसके में वापसी से पहले उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने 221 आईपीएल मैच खेले और 7.20 की इकॉनमी से 187 विकेट लिए. इसके अलावा 833 रन भी बनाए.