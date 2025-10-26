Advertisement
एक मैदान और एक टीम की हरी जर्सी, इस पाकिस्तानी क्रिकेटर साथ मैच खेलेंगे भारत के अश्विन

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अभी भी तल्ख बने हुए हैं, लेकिन इस बीच खबर आर रही है कि अश्विन और पाक क्रिकेटर एक ही टीम की खबर टूर्नामेंट खेलेंगे.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 26, 2025, 11:15 PM IST
Ashwin Will Play With Pakistani Cricketer: इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले चुके दिग्गज भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया की 'बिग बैश लीग' (Big Bash League) में सिडनी थंडर (Sydney Thunder) के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. इस फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ऐसा पहली बार होगा कि किसी भारतीय के साथ पाकिस्तानी भी खेलेगा.

पाक क्रिकेटर के साथ शेयर करें ड्रेसिंग रूम
पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान (Shadab Khan) बीबीएल (BBL) में सिडनी थंडर के लिए आर अश्विन के साथ खेलेंगे. भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच हाल के टेंशन भरे रिश्तों के बीच शादाब और अश्विन (Ravichandran Ashwin) किस तरह से एक दूसरे से पेश आएंगे ये देखने वाली बात होगी. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने एक रिपोर्ट में कहा कि इससे युवा पाकिस्तानी स्टार को भारतीय स्पिन गेंदबाज अश्विन के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा.

ये PAK क्रिकेटर्स भी BBL में
शादाब खान के अलावा भी कई पाकिस्तानी क्रिकेटर बीबीएल में खेलेंगे. बाबर आजम (Babar Azam) सिडनी सिक्सर्स (Sydney Sixers), शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) ब्रिस्बेन हीट (Brisbane Heat), हसन अली (Hasan Ali) एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers), हारिस रऊफ (Haris Rauf) मेलबर्न स्टार्स (Melbourne Stars) और मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) मेलबर्न रेनेगेड्स (Melbourne Renegades) के लिए खेलेंगे. शादाब के साथ एक टीम में और दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ खेलते हुए अश्विन किस तरह पेश आएंगे, इस पर भी नजर रहेगी.

एशिया कप में दिखी थी तल्खी
पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारतीय सेना द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं. खेल के मैदान पर भी तनाव दिखने लगा है. हाल ही में यूएई में हुए एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. साथ ही भारतीय टीम ने फाइनल में जीतने के बाद एशिया कप का खिताब भी पाकिस्तानी मूल के एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi)से लेने से इनकार कर दिया था.

कैसा होगा अश्विन का बिहेवियर?
पाकिस्तान ने भी अपनी सीनियर और जूनियर हॉकी टीम को एशिया कप हॉकी और जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भेजने से मना किया है. इस तनावपूर्ण माहौल में अश्विन किस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ संतुलन बिठाएंगे, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर होगी.

(इनपुट-आईएएनएस)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Ravichandran AshwinShadab KhanPakistanBBLBig Bash LeagueSydney thunder

