भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन को करारा झटका, नहीं मिला खरीददार, लौटना पड़ा खाली हाथ

भारतीय टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने साल 2024 के आखिरी में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. कुछ दिनों पहले उन्होंने आईपीएल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था. उन्होंने आईपीएल को अलविदा कहने के बाद एक चीज साफ कर दी थी कि वह अब विदेशी लीगों में खेलते नजर आएंगे. हाल ही में उन्होंने जानकारी दी कि वह बिग बैश लीग में सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए दिखेंगे. इसी बीच बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. उन्हें आईएल टी20 में कोई भी खरीददार नहीं मिल पाया है. वह बुधवार 1 अक्टूबर को हुई नीलामी में अनसोल्ड रह गए.

3 राउंड में भी नहीं बिके अश्विन

गौरतलब है कि अश्विन ने पहले ही नीलामी में अपना बेस प्राइस 1 लाख 20 हजार अमेरकी डॉलर तय किया था. बता दें कि उन्हें खरीदने में किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और वह अनसोल्ड रह गए. पहले राउंड में अनसोल्ड रहने के बाद कयास लगाया जा रहा था आखिरी में उन्हें खरीद लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह नहीं बिके. अगर वह चुने जाते तो अभी तक बिकने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी होते. इसके पहले दिनेश कार्तिक शारजाह वॉरियर्स के खेमें शामिल हुए, पीयूष चावला को आबू धाबी नाइट राइडर्स ने खरीदा, आज उन्मुक्त चंद को आबू धाबी नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया.

नहीं मिला कोई खरीददार

आईपीएल से संन्यास लेने के बाद अश्विन के नाम की चर्चा काफी तेज हो गई थी. खासकर जब अश्विन ने विदेशी लीग खेलने की इच्छा जाहिर की तो माना जा रहा था उन्हें मोटी रकम मिलेगी, लेकिन उन्हें ब्रेस प्राइस के बराबर भी खरीदार नहीं मिल पाया. आईएल टी20 लीग का इस बार चौथा सीजन खेला जा रहा है. बता दें कि 2 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच आईएल टी20 का यह सीजन खेला जाना है. हालांकि, इस सीजन इस लीग का हिस्सा नहीं बन पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें:'मेरी आत्मा पाकिस्तान के खिलाफ...' भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज का चौंकाने वाला खुलासा

अश्विन का आईपीएल करियर

आईपीएल करियर के दौरान अश्विन ने पांच फ्रेंचाइजियों के लिए 221 मैच खेले. वह टूर्नामेंट में सातवें सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने. वह 2 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे हैं. जिन्होंने 2010 और 2011 में जीत हासिल की थी. उन्होंने अपने आईपीएल करियर में 187 विकेट दर्ज किए हैं