Ravindra Jadeja India vs South Africa: आईपीएल ट्रेड की खबरों के बीच रवींद्र जडेजा ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है. चेन्नई सुपरकिंग्स में लगातार 12 सीजन तक रहने वाले यह खिलाड़ी अब राजस्थान रॉयल्स में वापस चला गया है. जडेजा ने 2008 में राजस्थान के लिए अपने करियर की शुरुआत की थी और शेन वॉर्न की कप्तानी में पहली बार खिताब भी जीता था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:19 PM IST
CSK से बाहर होते ही रवींद्र जडेजा ने किया बड़ा कारनामा, कपिल देव-इयान बॉथम के एलीट क्बल में मिली एंट्री

Ravindra Jadeja India vs South Africa: आईपीएल ट्रेड की खबरों के बीच रवींद्र जडेजा ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है. चेन्नई सुपरकिंग्स में लगातार 12 सीजन तक रहने वाले यह खिलाड़ी अब राजस्थान रॉयल्स में वापस चला गया है. जडेजा ने 2008 में राजस्थान के लिए अपने करियर की शुरुआत की थी और शेन वॉर्न की कप्तानी में पहली बार खिताब भी जीता था. अब वह फिर से अपने पुराने टीम में वापस लौट गए हैं. जडेजा ने चेन्नई के साथ तीन टाइटल जीते हैं. वह कोलकाता में भारत के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इस दौरान उनके ट्रेड पर बीसीसीआई ने मुहर लगाई.

दिग्गजों के क्लब में एंट्री

रवींद्र जडेजा ने 15 नवंबर (शनिवार) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन बड़ी उपलब्धि हासिल की. उनके टेस्ट मैचों में 4000 रन पूरे हो गए. उनके नाम पहले से ही 300 से ज्यादा विकेट हैं. जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट में 4000 से ज्यादा रन बनाने के अलावा दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए. इसके अलावा वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलड़ी भी हैं. जडेजा से पहले भारत के कपिल देव, इंग्लैंड के इयान बॉथम और न्यूज़ीलैंड के डेनियल विटोरी ने यह उपलब्धि हासिल की थी.

4000 टेस्ट रन और 300 टेस्ट विकेट का डबल

कपिल देव (भारत) – 5248 रन और 434 विकेट
इयान बॉथम (इंग्लैंड) – 5200 रन और 383 विकेट
डेनियल विटोरी (न्यूज़ीलैंड) – 4531 रन और 362 विकेट
रवींद्र जडेजा (भारत) – 4000 रन और 338 विकेट

साउथ अफ्रीका ने जीता था टॉस

मैच की बात करें तो ईडन गार्डन्स में पहले दिन शुक्रवार (14 नवंबर) को साउथ अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. उनकी टीम 159 रनों पर सिमट गई थी. एडेन मार्करम ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए थे. वियान मुल्डर और टोनी डी जॉर्जी ने 24-24 रनों का योगदान दिया. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. उनके अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिला. अक्षर पटेल ने एक विकेट अपने नाम किया.

भारत के बल्लेबाज फेल

मैच के दूसरे दिन लंच तक भारत ने 4 विकेट पर 138 रन बना लिए. यशस्वी जायसवाल 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे. केएल राहुल ने 39 रनों का योगदान दिया. तीसरे नंबर पर प्रयोग के तौर पर उतारे गए वॉशिंगटन सुंदर 29 रन ही बना पाए. पंत 27 रन पर पवेलियन लौटे और कप्तान शुभमन गिल 4 रन पर रिटायर्ड हर्ट हो गए. वह गर्दन में अकड़न के कारण मैदान से बाहर गए. जडेजा प45 गेंद पर 27 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके लगाए. ध्रुव जुरेल ने 14 गेंद पर 14 और कुलदीप यादव ने 8 गेंद पर 1 रन बनाए.

