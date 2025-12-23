रोहित-कोहली ही नहीं... वर्ल्ड कप 2027 के लिए जडेजा भी ठोकेंगे दावा, बनाया ये 'मास्टर प्लान'

टीम इंडिया के स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दिनों धमाकेदार फॉर्म में हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से महफिल लूट ली. दोनों के लिए वर्ल्ड कप 2027 का प्लान ऑन है. लेकिन अब भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी 2027 वर्ल्ड कप का सपना साकार करने के लिए तैयार हैं. रोहित-कोहली के साथ टी20 फॉर्मेट से जडेजा ने भी 2024 में टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया था. अब इन दोनों की तरह ही जडेजा भी विजय हजारे ट्रॉफी में एक्शन में नजर आने वाले हैं.

किस मैच में दिखेंगे जड्डू?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पता चला है कि रवींद्र जडेजा विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबलों में नजर आने वाले हैं. उम्मीद है कि वह 6 जनवरी और 8 जनवरी को सर्विसेज और गुजरात के खिलाफ दो मैचों में खेलेंगे. दोनों मैच अलूर में खेले जाएंगे और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (SCA) के साथ जडेजा की बातचीत के अनुसार, वह दोनों मैचों में मौजूद रहेंगे. SCA के एक सीनियर अधिकारी ने TimesofIndia.com को बताया, 'हां, उन्होंने 6 जनवरी और 8 जनवरी को ये दो मैच खेलने की पुष्टि की है. अभी के लिए यही प्लान है.'

Add Zee News as a Preferred Source

अफ्रीका के खिलाफ कुछ खास नहीं

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रवींद्र जडेजा फ्लॉप नजर आए. उन्होंने तीन मैच में महज 1 ही विकेट झटका. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका सेलेक्शन नहीं हुआ था. अब टीम इंडिया 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज करेगी. इसके लिए जल्द ही स्क्वाड का ऐलान होगा. जडेजा की जगह इस सीरीज में मुश्किल नजर आ रही है.

ये भी पढ़ें.. W, W, W, W, W... अनजान बॉलर ने 1 ओवर में मचाया हड़कंप, पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ ऐसा

प्लान में हो सकता है बदलाव

जडेजा की विजय हजारे ट्रॉफी में मौजूदगी न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड के ऐलान के बाद होगा. यदि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे के लिए चुना जाता है और टीम 11 जनवरी को सीरीज के पहले मैच के लिए वडोदरा में जल्दी इकट्ठा होती है, तो प्लान में बदलाव हो सकता है. अभी के लिए, उम्मीद है कि उन्हें ग्रुप स्टेज के आखिरी दो मैचों में खेलने का मौका मिलेगा. वनडे में टीम इंडिया में जडेजा की जगह अक्षर पटेल को प्राथमिकता दी जा सकती है.