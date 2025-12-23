Advertisement
trendingNow13050947
Hindi Newsक्रिकेटरोहित-कोहली ही नहीं... वर्ल्ड कप 2027 के लिए जडेजा भी ठोकेंगे दावा, बनाया ये मास्टर प्लान

रोहित-कोहली ही नहीं... वर्ल्ड कप 2027 के लिए जडेजा भी ठोकेंगे दावा, बनाया ये 'मास्टर प्लान'

टीम इंडिया के स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दिनों धमाकेदार फॉर्म में हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से महफिल लूट ली. दोनों के लिए वर्ल्ड कप 2027 का प्लान ऑन है. लेकिन अब भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी 2027 वर्ल्ड कप का सपना साकार करने के लिए तैयार हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 23, 2025, 06:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ravindra Jadeja
Ravindra Jadeja

टीम इंडिया के स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दिनों धमाकेदार फॉर्म में हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से महफिल लूट ली. दोनों के लिए वर्ल्ड कप 2027 का प्लान ऑन है. लेकिन अब भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी 2027 वर्ल्ड कप का सपना साकार करने के लिए तैयार हैं. रोहित-कोहली के साथ टी20 फॉर्मेट से जडेजा ने भी 2024 में टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया था. अब इन दोनों की तरह ही जडेजा भी विजय हजारे ट्रॉफी में एक्शन में नजर आने वाले हैं.

किस मैच में दिखेंगे जड्डू?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पता चला है कि रवींद्र जडेजा विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबलों में नजर आने वाले हैं. उम्मीद है कि वह 6 जनवरी और 8 जनवरी को सर्विसेज और गुजरात के खिलाफ दो मैचों में खेलेंगे. दोनों मैच अलूर में खेले जाएंगे और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (SCA) के साथ जडेजा की बातचीत के अनुसार, वह दोनों मैचों में मौजूद रहेंगे. SCA के एक सीनियर अधिकारी ने TimesofIndia.com को बताया, 'हां, उन्होंने 6 जनवरी और 8 जनवरी को ये दो मैच खेलने की पुष्टि की है. अभी के लिए यही प्लान है.'

Add Zee News as a Preferred Source

अफ्रीका के खिलाफ कुछ खास नहीं

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रवींद्र जडेजा फ्लॉप नजर आए. उन्होंने तीन मैच में महज 1 ही विकेट झटका. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका सेलेक्शन नहीं हुआ था. अब टीम इंडिया 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज करेगी. इसके लिए जल्द ही स्क्वाड का ऐलान होगा. जडेजा की जगह इस सीरीज में मुश्किल नजर आ रही है.

ये भी पढ़ें.. W, W, W, W, W... अनजान बॉलर ने 1 ओवर में मचाया हड़कंप, पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ ऐसा

प्लान में हो सकता है बदलाव

जडेजा की विजय हजारे ट्रॉफी में मौजूदगी न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड के ऐलान के बाद होगा. यदि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे के लिए चुना जाता है और टीम 11 जनवरी को सीरीज के पहले मैच के लिए वडोदरा में जल्दी इकट्ठा होती है, तो प्लान में बदलाव हो सकता है. अभी के लिए, उम्मीद है कि उन्हें ग्रुप स्टेज के आखिरी दो मैचों में खेलने का मौका मिलेगा. वनडे में टीम इंडिया में जडेजा की जगह अक्षर पटेल को प्राथमिकता दी जा सकती है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Vijay Hazare Trophy

Trending news

'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान