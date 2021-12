Kanpur Test: टीम इंडिया को एक साथ कई झटके, ये 3 स्टार खिलाड़ी प्लेइंग 11 से हुए बाहर

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आज सीरीज का दूसरा टेस्ट मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जाना है. मैच से ठीक पहले टीम इंडिया (Team India) के लिए बुरी खबर सामने आई है.

बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) ने बोर्ड की बेबसाइट पर बताया कि इशांत शर्मा (Ishant Sharma) , रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) चोट की वजह मुंबई टेस्ट (Mumbai Test) की भारतीय प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए हैं.





इशांत शर्मा, रवींद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे (फोटो-BCCI)

कानपुर टेस्ट के 5वें दिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा के बाएं हाथ की छोटी उंगली खिसक गई थी जिसकी निगरानी मेडिकल टीम कर रही है. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को पहले टेस्ट के दौरान दाईं बाह में चोट लगी थी. उनका स्कैन किया गया जहां सूजन नजर आया, उन्हें आराम की सलाह दी गई. अजिंक्य रहाणे बाएं हैम्सट्रिंग की चोट से परेशान हैं, पिछले टेस्ट के आखिरी दिन उन्हें परेशानी महसूस हुई थी.

